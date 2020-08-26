Телерейтинги: премьеры на «1+1», «2+2», ТЕТ и День Государственного флага

На минувшей неделе премьеры выкатили три канала. На «1+1» запустили сериал «Принцип удовольствия» и показали два новых документальных фильма. На «2+2» начался новый сезон «Звонаря». А ТЕТ запустил новый сезон «Богини шопинга» и скетчком «Евродиректор».

Кроме того, в воскресенье, 23 августа, разные каналы крутили поздравления с Днем Государственного флага и некоторые тематические передачи к празднику.



Общий топ

ICTV хорошо набирает и выходит на первое место, оттесняя «Украину». «Прямой» выбывает из топа, вместо него возвращается Enter film.

В топе прайма «Новый» на третьем месте, оттесняя «Украину» на четвертое. Хорошо набирает «2+2» и обходит «Интер» возвращается на шестое место, а «2+2» спускается на седьмое. Кроме того, в топ попал «Индиго» вместо М1.

Всю неделю доминировал ICTV, кроме понедельника и субботы, когда вперед вырывалась «Украина». Во вторник и пятницу на втором месте оказывались «Плюсы».

В топе программ на этот раз четыре канала. ICTV с самыми разными программами, «Украина» с мелодрамами, «1+1» со «Сватами» и новостями и кино на «Новом».

Большая шестерка

ICTV

В прайме понедельника прошел фильм «Цепная реакция» (20:10) – начал с 10,4%/7,6% по 18-54(50+)/18-54, закончил с 7,5%/5,5%; а потом «Чужой» (22:50) – 7,2%/5,3%.

Во вторник-четверг вечерние программы (20:20): «Гражданская оборона» набирает – 10,5%/10,6% (было 10,2%/8,3%); «Секретный фронт» – 7,1%/8,2% (было 6,5%/7,6%); «Антизомби» – 9%/7,4% (было 10,4%/9,6%). Повтор сериала «Пес» (вторник-четверг, 21:30) – 7,2-11,7%; после него повтор сериала «Тайные двери» (22:50-01:50) – 6,1-14%. В ночном кинопоказе прошли фильмы: «Чужой против хищника», «Чужие против хищника: Реквием», «Дочь генерала», «Счет», «Король Ральф» – 6,6-15,7%.

В прайме пятницы дайджест «Дизель шоу» (20:20) взял 14,8%/12%; повтор «На троих» (23:20-00:50) – 8,8-11,9%.

В субботу утром тоже повторяли сериалы «Тайные двери» и «Пес» (09:40-14:10) – 7,4-18,5%. Дальше прошли фильмы: «Робот Чаппи» (14:10) – 9,4%/7,8%; «Орлиное зрение» (16:30) – 8,3%/8,6%; «Иллюзия обмана» (19:10) – 7,7%/6,8%; «Иллюзия обмана-2» (21:30) – 10%/6,9%, «Гравитация» (23:50) – 9,8%/5,6%; «Одним меньше» (01:40) – 13,4%/7,5%.

В воскресенье утром сериал «Отдел 44» (08:50-11:50) собрал 10,4-14,4%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Мистер и миссис Смит» (19:20) – 8%/6,3%; «Турист» (21:50) – 8,9%/5,6%, «Законопослушный гражданин» (23:50) – 16,2%/9,6%. Поздравление «С Днем Государственного Флага!» (19:10) – 12,8%/10,5%.

«Украина»

По будням в пределах 5,9-16,6% (было 6,2-17,7%, аудитории 18-54 (50+) и 18-54) повторяются «Реальная мистика» (10:20) и «Выходите без звонка» (13:30); «История одного преступления» (17:00-19:00, по 2 серии) берет 5,8-10,4%. В пятницу прошла мелодрама 2019 года «Коснувшись сердца» (12:00-17:00) начали с 9,7%/6,8%, закончили с 9,5%/7,3%. «Звездный путь» (будни, 09:30) – в пределах 5,4-9,6%.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорить Украина» (20:10, понедельник-пятница) собирала в пределах 8,2-11,8% (было 7,2-12,1%). После нее повторяли сериал «На твоей стороне» (21:00, понедельник-четверг) – 5,9-9,5%. Программа «Контролер» (вторник, 23:20) – 4,9%/5,9% (было 6,8%/8,8%). Ночные повторы телефильмов (понедельник-пятница, 23:20) – «Чужой грех», «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь», «Тайсон», «Подари мне жизнь», «Лучше всех» – в пределах 2,6-16,9%.

В субботу прошел повтор сериала «На твоей стороне» (09:00-17:00) – 4,6-13%; четырехсерийка «Лабиринт» (17:00-21:50) – 10,7-12,3%; четырехсерийка «Из прошлого с любовью» (23:10-01:20) – 7-16,2%.

В воскресенье утром Церемония поднятия Государственного Флага Украины (09:00) – 8,8%/6,6%. Потом повторялись четырехсерийки: «Беглянка» (09:30) – 6,4-11,8%, «Лучше всех» (13:20) – 7,7-11,1%, «Соленая карамель» (17:50) – 7-11,1%. Фильм «Судьба Марии» (23:30) – 6,7%/8,1%. Поздравление «С Днем Государственного Флага!» (15:00) – 9,8%/10,1%.

«Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» (воскресенье, 19:00) – начали с 10,6%/9%, закончили с 10,3%/7,9%.

«1+1»

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую», «Рассмеши комика» и «Міняю жінку») собирала 3,6-13,1%.

В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 5,3-9,5%; повтор сериала «Сваты» (20:40, понедельник-четверг) –10-14,3%.

В понедельник 17 августа состоялась премьера сериала «Принцип удовольствия» производства Украины, Польши и Чехии (22:50, понедельник-четверг, по 2-3 серии) – всего в пределах 1,9-7,1%. После него шел сериал «Имя Розы» (00:50 и 02:00) – в пределах 1,5-10%. В ночном кинопоказе прошли фильмы «Дракула», «Варкрафт. Начало», «Экс Махина», «Десять тысяч святых», «Фрэнки и Элис» – 0,7-8%.

В прайме пятницы на том же уровне дайджест «Лиги смеха» (20:40) – 8%/6% (было 9,7%/6%); повтор «Вечернего квартала» (22:50) – начал с 9,2%/6,5%, закончил с 6,9%/7,1% (было 8,2%/5,9% и 6,3%/4,7%).

Утром в субботу дайджесты «Мира наизнанку» и «Дорогой, мы переезжаем» (10:00-17:00) собрали в пределах 1,7-7,6%; фильм «Полицейский в детском саду» (17:10) – 3,3%/3,9%; повтор «Вечернего квартала» (20:20) начал с 8,6%/7,5%, закончил с 9,5%/7,3% (было 10,2%/7,2% и 11,2%/7,7%); «Светская жизнь» (23:20, новый выпуск + повтор) сильно теряет – 6,2%/4,8% и 3,4%/2,5% (было 9,8%/7,2% и 7,9%/7,7%).

В воскресенье, 23 августа, состоялась премьера документального фильма «Борщ. Секретный ингредиент» (09:30) – 5,1%/4,7%. Поздравление «С Днем Государственного Флага!» (11:10) – 5,4%/3,4%. Воскресный «Мир наизнанку» (11:00-12:30) – в пределах 4,9-7,4%; после чего повторяли «Сватов» (12:30-16:50) – 8,2-15,6%; потом начался кинопоказ: «Белоснежка и охотник» (16:50) – 5,8%/5%; «Охотник и Снежная королева» (20:10) – 7,2%/6,4%; «Миллион способов потерять голову» (00:10) – 6,4%/4,2%; «Силы природы» (02:20) – 5,8%/5%.

Премьера документального фильма «Дело Шеремета. Обвинить нельзя оправдать» в двух частях (воскресенье, 22:40-00:10) начал с 4,6%/5%, закончил с 3,7%/4,6%.

Новый канал

Утром и днем по будням до 17:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Путь волшебника» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие архивные программы («Аферисты в сетях» (12:30-20:50), Improv Live Show, «Заробітчани» и «Від пацанки до панянки», «Любовь на выживание») – в пределах 1,1-10%

В понедельник в 17:00 двойным выпуском «Аферисты в сетях-5» – 6,2%/4,1% и 7,6%/4,3% (было 8,3%/6% и 9,3%/6,9%); во вторник повторы; дайджесты «Хто зверху?» в среду-четверг (17:00) – 5,8-11%. «Ревизор» (понедельник, 19:00) – 6,3%/4,5% (было 7%/5,4%). Ночью начали показывать повторы передачи «Новый взгляд» (вторник, четверг, пятница и суббота, 02:20, 02:30 и 02:40) – в пределах 4,9-9,2%.

В пятницу фильм «Зачетный препод» (19:00) – 7,8%/6,9%. Вечерний и ночной кинопоказ будней шел с переменным успехом от 4,3% до 10,3%. Субботнее кино было таким: «Люди в черном» (19:00) – 10%/7,1%; «Люди в черном-2» (21:00) – 10,1%/6,9%; «Грэбберсы» (22:50) – 6,9%/5,6%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Люди в черном-3» (19:00) – 11,6%/8,8%; «Люди в черном: Интернэшнл» (21:00) – 15,6%/10,2%.

СТБ

В понедельник-четверг с утра в пределах 2,8-9,2% собирали повторы: сериалы «Комиссар Рэкс» «Скорая помощь» и шоу «Мастер Шеф-8». В пятницу марафоном шла «Слепая» (11:00-19:00) – в пределах 2,9-10,2%.

В предпрайме понедельника-четверга дайджест ток-шоу «Один за всех» двойным слотом (18:10-20:20) собирает в пределах 5-8%; повтор сериала «Зоя» (20:20, понедельник-четверг, по две серии) – 3,2-5,7%; повтор сериала «Доктор Хаус» (23:10) – 3,1-7,3%. Повтор «Мистических историй с Павлом Костициным» (понедельник-четверг, 01:00) – 1,8-5,9%. В прайме пятницы реалити «Наречена для тата-3» (19:00-21:00) – 5,7%/4% (было 6,9%/4,1%). Потом фильмы: «Новогодний ангел» (21:00) начал с 6,3%/4,5%, закончил с 6,3%/4,9%; «Абонент временно недоступен…» (00:00) начал с 6,4%/3,8%, закончил с 4,4%/2,5%.

В субботу повтор тележурнала «Невероятная правда о звездах» (09:30) теряет – 3,9%/3,8% (было 5,1%/4,8%); повтор сериала «Зоя» (до 17:00) – в переделах 2,2-5,3%. Потом повтор «Хати на тата» – 4,7%/5,6% (было 4,1%/4,2%). Вечером выпуск нового шоу «Званый ужин» (19:00 + повтор в 21:20) теряет – 5,6%/4,9% (было 6%/5,8%), повтор – 4,7%/3,5%; фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (23:20) – 6,6%/5,3%.

Утром в воскресенье повторы «Хати на тата» (10:40-19:00) – 4,3-7%. Поздравление «С Днем Государственного Флага!» в 12:10 – 7,6%/6,3%, и в 20:30 – 7,1%/7,3%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 6,9%/7,2% (было 6,9%/11,1%); дайджест ток-шоу «Один за всіх» (20:00) – в пределах 7,8-10,3%, премьера нового сезона уже 30 августа; дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (23:10) – 8,9%/8,1% (было 5,6%/7,2%).

«Интер»

Днем в понедельник в пределах 2,6-4,6% прошел кинопоказ; программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) взяла 2,8%/4,6% (было 3,1%/3,8%). Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери» (11:10), «Хорошее здоровье» (13:20) – в пределах 0,7%/5,6%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» – 7,3%/3,5%.

После нее повторы докудрамы «Вещдок» (14:20-17:30) – в пределах 2,3-8,1%. Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:10) прошло в пределах 4,4-8,1%; «Вещдок. Особый случай» (21:00) – 3,3-6,7%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10 и 23:00 в пятницу) – 4,1-10%. Вечером пятницы в 21:00 фильм «Верзила» – 3,1%/2,2%.

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) – 7,4%/3,3% (было 6,8/3,4%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) – 2,9% по обеим аудиториям (было 4,5%/3%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 8,8%/4,3% и 7,9%/4,7% (было 5,5%/2,9% и 5,9%/4,7% соответственно). В субботу днем традиционный киномарафон: «Осенний марафон» (11:10) – 7,5%/3,7%; «Мимино» (13:00) – 6,6%/4,9%; «Джентльмены удачи» (15:00) – 7,2%/6,4%. Дальше прошел телефильм «Несладкое предложение» (17:00-21:10) – в пределах 3,5-7,4%.

В субботу вечером показали документальные фильмы «Борис Патон. Человек будущего» (21:10) – 4,7%/4%, и «Борис Патон. Интервью столетия» (22:00) – 2,9%/2,6%. После них в 22:50 концерт «Украина от А до Я» – 2,8%/2,9%.

В воскресенье в 10:10 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой – 5,8%/3,2% и 6,1%/3,7% (было 4,2%/2,3% и 4,3%/2,3%); фильм «Тихая гавань» (20:40) – 4,8%/3,8%; концерт «Мечта об Украине» (23:00) – 4,6%/5,3%.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга – с большим разлетом 2,2-9,3% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову-4» (19:20), «Ментовские войны. Харьков» (понедельник, 20:10) и «CSI. Место преступления» (22:10-01:40).

В понедельник, 17 августа, в 21:10 состоялась премьера сериала «Звонарь-2» – 7%/6%. Со вторника по четверг шло по две серии (20:10-22:20) – в пределах 4,2-6,8%.

Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «За линией огня» (19:20) и «Бронежилет» (21:10) собрали в пределах 3,3-4,5%, в субботу «Робокоп-3» (18:00) и «Трансформеры» (20:00) дошли до 5,6%, а в воскресенье «Багровые реки» (18:20) и «Империя волков» (20:20) – только до 4,4%.

ТЕТ

По будням в 17:10 канал запустил премьеру шоу «Богиня шопинга. Экстремальный сезон», начало с 4,8%/3,4% в понедельник, во вторник пик – на 5,4%/4,3%, закончило неделю в пятницу с 3%/3,5%. Еще одна премьера – скетчком «Евродиректор» (по будням, 19:20) – в пределах 1,4-3,8%.

В те же будни скетчкомы «Танька и Володька» (18:10) и «Однажды под Полтавой» (20:20) собрали в пределах 2,2-5%; в 21:20 понедельника-пятницы показали пять частей фильма «Один дома» – 3,2-6,4%; «Страна У» (23:20) – 2,1-9,5%.

Общий итог недели

Читайте также:

Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!