Главная МедиатусовкаLight news Новый канал раскрыл подробности десятого сезона «Хто зверху?»
Новый канал раскрыл подробности десятого сезона «Хто зверху?»
Light news

Новый канал раскрыл подробности десятого сезона «Хто зверху?»

от Telekritika
Telekritika 191

Команда проекта обещает зрителям интересные конкурсы и новых участников.

27 августа в 19:00 на Новом канале стартует десятый сезон проекта «Хто зверху?». Как и прежде вести его будут Сергей Притула и Леся Никитюк, но не обошлось и без нововведений. Об этом сообщает пресс-служба «Нового».

Главная особенность юбилейного сезона — подбор конкурсов, «обменов ролями» и финалок.

«Подготовка к съемкам длится 8-9 месяцев. Так я дал возможность редакторской группе хоть раз не поседеть во время этого процесса и предложил руководству отобрать самые интересные конкурсы за все предыдущие 9 сезонов, — рассказал креативный продюсер проекта Сергей Притула. — Я считаю, что это была очень неплохая идея, и десятый сезон будет для меня несколько ностальгическим – вспоминаем конкурсы, которые готовили 5-7 лет назад, в этом что-то есть».

В юбилейном сезоне появятся новые лица. Доказывать противоположному полу, кто сверху, впервые будут певицы Alina Pash, Тина Кароль и Tayanna, блогерши Анна Тринчер и Рамина Эсхакзай, а также актеры Богдан Шелудяк и Александр Рудинский.

Напомним, новый телевизионный сезон на канале запускают 27 августа.

Читайте также:

Новый канал начал съемки 2-го сезона шоу «Дети против звезд»
Новый канал объявил дату премьеры «Супер Топ-модели по-украински»
Новый канал назвал дату старта реалити «Кохання на виживання»
Новый канал запускает реалити под названием «У кого больше?»
Новый канал объявил дату премьеры десятого сезона шоу «Хто зверху?»

Фото: Новый канал

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Создатели проекта «Маска» назвали стоимость костюмов для шоу

28.07.2020

Звезды и продюсеры «Плюсов» рассказали секреты телекухни

21.08.2020

Как прошел спецвыпуск «Сніданку з 1+1» в День...

25.08.2020

Канал СТБ объявил кастинг на 11 сезон проекта...

13.08.2020

Jerry Heil и Анна Тринчер примут участие в...

11.08.2020

«25 слів про 25 років»: как «Плюсы» готовятся...

17.08.2020

Сергей Притула стал экспертом «Супер Топ-модели по-украински»

04.08.2020

Юлию Панкову обругали, обвинили и вытолкали на ревизии...

04.08.2020

Надежда Мейхер поделилась подробностями съемок «Великі Вуйки. Вдома...

06.08.2020

Ведущие «Ранку з Україною» вместе с Олегом Винником...

20.08.2020
Avatar