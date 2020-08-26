Новый канал раскрыл подробности десятого сезона «Хто зверху?»

27 августа в 19:00 на Новом канале стартует десятый сезон проекта «Хто зверху?». Как и прежде вести его будут Сергей Притула и Леся Никитюк, но не обошлось и без нововведений. Об этом сообщает пресс-служба «Нового».

Главная особенность юбилейного сезона — подбор конкурсов, «обменов ролями» и финалок.

«Подготовка к съемкам длится 8-9 месяцев. Так я дал возможность редакторской группе хоть раз не поседеть во время этого процесса и предложил руководству отобрать самые интересные конкурсы за все предыдущие 9 сезонов, — рассказал креативный продюсер проекта Сергей Притула. — Я считаю, что это была очень неплохая идея, и десятый сезон будет для меня несколько ностальгическим – вспоминаем конкурсы, которые готовили 5-7 лет назад, в этом что-то есть».

В юбилейном сезоне появятся новые лица. Доказывать противоположному полу, кто сверху, впервые будут певицы Alina Pash, Тина Кароль и Tayanna, блогерши Анна Тринчер и Рамина Эсхакзай, а также актеры Богдан Шелудяк и Александр Рудинский.

Напомним, новый телевизионный сезон на канале запускают 27 августа.

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Фото: Новый канал

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