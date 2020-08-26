Двух подозреваемых в поджоге автомобиля «Схем» объявили в розыск

Двое из четырех подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы «Схемы: коррупция в деталях» были объявлены в розыск, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы «Схемы» «Радио Свобода». Один из них – это житель Луганска, его сообщник – это киевлянин, еще двое установлены и объявлены в розыск. После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Следствие будет идти дальше, и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, к которому государство должно относиться с особым тщанием», — сказал Аваков на пресс-конференции.
Напомним, сегодня утром Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемого в поджоге.
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Фото: Facebook-страница Наталии Седлецкой
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