В теленовостях стало больше пиара Зеленского

Количество пиара и «паркета» президента Владимира Зеленского в телевизионных новостях в августе выросло вдвое по сравнению с показателями мая. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга материалов общественно-политической тематики 10-15 августа 2020 года, сообщает «Детектор медиа».

Мониторинг показал, что пиар Зеленского появляется в новостях всех анализируемых каналов, кроме «UA: Перший». В течение недели в праймовых выпусках новостей Зеленского в положительном ключе упоминали 38 раз. В мае зафиксировали 17 упоминаний, в феврале – 24.

В сюжетах президент комментировал эпидемию коронавирусной болезни, размышлял о дешевой ипотеке как о собственном достижения, назначал главу разведки, встречался с выпускниками школ, вручал ключи от квартир жителям пострадавшего от взрыва дома в Киеве, инспектировал ремонт больницы в Борисполе.

14 августа на «1+1», СТБ, ICTV и канале «Украина» в эфир вышли схожие сюжеты, в которых обговаривались плюсы президентского законопроекта о повышении минимальной зарплаты. Во всех сюжетах были герои, которые получают небольшую зарплату, а Зеленский и глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин комментировали этот законопроект. Только на «1+1» один из экспертов высказывал сомнения в целесообразности повышения минималки.

Напомним, исследование Комитета избирателей Украины показало, что за год на госдолжностях оказались более 30 сотрудников «Квартала 95» и их знакомых.

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Фото: president.gov.ua

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