Представитель Нацсовета пожурил сотрудников винницкой автомойки

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Винницкой области Вадим Мазурик совместно с сотрудниками правоохранительных органов наведался на винницкую автомойку AutoSPA. В комнате ожидания для клиентов сервиса зафиксировали ретрансляцию российских телеканалов «Россия 24», «Россия 1» и «ТНТ», показ которых на территории Украины запрещен. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

«Администратор предприятия объяснила, что не знала о возможности ретрансляции этих каналов, однако после проверки на месте она лично изъяла телевизионный тюнер, исключив тем самым просмотр иностранных вещателей, в отношении которых существует запрет», — сказано в сообщении регулятора.

Работников предупредили об ответственности, предусмотренной законодательством.

Напомним, Нацсовет проверил, как в регионах соблюдают языковые квоты и убедился, что в эфире местных телеканалов и радиостанций они значительно перевыполняются.

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Фото: unsplash

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