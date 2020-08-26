Представитель Нацсовета пожурил сотрудников винницкой автомойки

Представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Винницкой области Вадим Мазурик совместно с сотрудниками правоохранительных органов наведался на винницкую автомойку AutoSPA. В комнате ожидания для клиентов сервиса зафиксировали ретрансляцию российских телеканалов «Россия 24», «Россия 1» и «ТНТ», показ которых на территории Украины запрещен. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
«Администратор предприятия объяснила, что не знала о возможности ретрансляции этих каналов, однако после проверки на месте она лично изъяла телевизионный тюнер, исключив тем самым просмотр иностранных вещателей, в отношении которых существует запрет», — сказано в сообщении регулятора.
Работников предупредили об ответственности, предусмотренной законодательством.
Напомним, Нацсовет проверил, как в регионах соблюдают языковые квоты и убедился, что в эфире местных телеканалов и радиостанций они значительно перевыполняются.
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Фото: unsplash
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