Канал «Украина» покажет матч Украина – Швейцария

В четверг, 3 сентября, в 21:35 канал «Украина» эксклюзивно покажет прямую трансляцию матча между национальными сборными Украины и Швейцарии в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Украинцы досрочно заняли первое место в своей группе и будут выступать в Лиге А со сборными Германии, Швейцарии и Испании. Матч между сборными Украины и Швейцарии состоится на стадионе «Арена Львов». Из-за карантинных ограничений игра пройдет без зрителей.
Напомним, ранее канал «Украина» сообщил, что будет транслировать матч «Шахтер» — «Динамо».
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Фото: unsplаsh
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