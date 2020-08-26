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Канал «Украина» покажет матч Украина – Швейцария

от Telekritika
От Telekritika 231
Главная Новости Канал «Украина» покажет матч Украина – Швейцария

Игра пройдет на стадионе «Арена Львов» без зрителей.

В четверг, 3 сентября, в 21:35 канал «Украина» эксклюзивно покажет прямую трансляцию матча между национальными сборными Украины и Швейцарии в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Украинцы досрочно заняли первое место в своей группе и будут выступать в Лиге А со сборными Германии, Швейцарии и Испании. Матч между сборными Украины и Швейцарии состоится на стадионе «Арена Львов». Из-за карантинных ограничений игра пройдет без зрителей.

Напомним, ранее канал «Украина» сообщил, что будет транслировать матч «Шахтер» — «Динамо».

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Фото: unsplаsh

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