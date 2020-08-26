Канал «Украина» покажет матч Украина – Швейцария

В четверг, 3 сентября, в 21:35 канал «Украина» эксклюзивно покажет прямую трансляцию матча между национальными сборными Украины и Швейцарии в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Украинцы досрочно заняли первое место в своей группе и будут выступать в Лиге А со сборными Германии, Швейцарии и Испании. Матч между сборными Украины и Швейцарии состоится на стадионе «Арена Львов». Из-за карантинных ограничений игра пройдет без зрителей.

Напомним, ранее канал «Украина» сообщил, что будет транслировать матч «Шахтер» — «Динамо».

Читайте также:

Фото: unsplаsh

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!