Новые выпуски Лиги смеха стартуют на «1+1» с 4 сентября

На «1+1» 4 сентября в 20:45 состоится премьера новых выпусков «Лиги смеха» от студии «Квартал 95», сообщает пресс-служба телеканала.

Тренерами второго этапа Чемпионата страны по юмору стали Надежда Дорофеева, Станислав Боклан, Дантес, Гарик Бирча, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Наталья Могилевская. Ведущий – Евгений Кошевой.

Из-за пандемии COVID-19 в составе команд-участниц этого сезона «Лиги смеха» произошли изменения. Вместо белорусской команды «Короли турбаз» в проект вернулась «Моя провинция», которая ранее оставила игру. Тренером винницкой команды «Моя провинция» стала певица Наталья Могилевская. Какие именно команды выступят в первом эфире «1+1», станет известно позже.

Также создатели проекта изменили правила судейства – выступления команд оценивают только те тренеры, которые не участвуют в самой игре со своей командой. Кроме того, во втором этапе «Лиги смеха» команды не покидают проект, а борются за Тотем, который поможет им не выбыть в следующей игре.

Съемки второго этапа «Лиги смеха» проходили на столичном Певческом поле – под открытым небом и с соблюдением требований адаптивного карантина: зрители сидели через одно место, а организаторы обеспечили их яркими масками и перчатками.

Напомним, тревел-шоу «Мир наизнанку» стартует 2 сентября.

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Фото: «1+1»

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