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Драма «Забуті» выходит в прокат 3 сентября

от Telekritika
От Telekritika 189
Главная Кино Драма «Забуті» выходит в прокат 3 сентября

Мировая премьера «Забутих» состоялась на Варшавском международном кинофестивале.

Драма «Забуті» Дарьи Онищенко выходит в украинский прокат 3 сентября. Украинская премьера ленты состоялась на открытии Киевского международного кинофестиваля «Молодость». Об этом пишет пресс-служба Arthouse Traffic.

Драма «Забуті» — это история украиноязычной семьи из Луганска, которая пытается оставить неподконтрольную территорию и переехать в Киев. Фильм обращает внимание на проблемы переселенцев и на тяжелые условия жизни в оккупированном городе. Фильм показывает судьбы людей, которые остаются мужественными и верными своим идеалам, несмотря на тяжелые обстоятельства.

Мировая премьера «Забутих» состоялась на Варшавском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы «1-2», где фильм был отмечен Специальной премией жюри. Также проект ленты был представлен в рамках секции Work-in-progress Одесского международного кинофестиваля, где получил приз от Украинского Института как проект с самым большим международным потенциалом.

Фильм снят в копродукции Украины и Швейцарии, при поддержке Министерства культуры Украины и Федерального управления культуры Швейцарии.

Предыдущая дебютная лента Дарьи Онищенко «Истальгия» была одной из первых копродукцийних работ в Украине, которая сделана в соответствии с Европейской Копродукционной Конвенцией.

Напомним, первый показ игрового полнометражного фильма «Забуті» в Харькове состоится в рамках офлайн-части кинофестиваля Kharkiv MeetDocs.

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Фото: кадр из фильма «Забытые» 

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