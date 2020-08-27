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Генеральный директор TikTok уволился

от Telekritika
От Telekritika 342
Главная Диджитал Генеральный директор TikTok уволился

Его временно заменит Ванесса Паппас.

Генеральный директор TikTok Кевин Майер уходит в отставку после призыва Трампа продать активы в США, пишет The Guardian.

Кевин Майер уволился через несколько месяцев после своего назначения на фоне «резко изменившейся» политической обстановки после того, как Дональд Трамп обвинил платформу в угрозе национальной безопасности.

Financial Times сообщила в четверг, что бывшего руководителя Disney временно заменит Ванесса Паппас, которая руководит операционной деятельностью в компании. В письме к персоналу Майер сказал, что решил уйти после того, как Трамп приказал материнской компании TikTok, ByteDance, продать свои активы в США в течение 90 дней.

Financial Times процитировала отрывок из письма, где говорилось: «Я понимаю, что роль, на которую я подписался, в том числе управление TikTok по всему миру, будет выглядеть совсем по-другому в результате действий администрации США по продвижению продажи бизнеса в США».

Напомним, ранее владельцы приложения TikTok подали иск в суд, чтобы оспорить указ президента США Дональда Трампа, запрещающий сделки с китайскими владельцами приложений TikTok и WeChat.

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Фото: Unsplash

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