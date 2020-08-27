Зачем украинскому PayTV-рынку нужна национальная стриминговая платформа

В начале 2020-го, проводя интервью с диджитальщиками, я неизменно задавала им всем один вопрос: возможно ли создание стримингового сервиса усилиями нескольких медиагрупп? И многие отвечали утвердительно, однако раскрывать подробности не хотели. Восемь месяцев спустя я снова поднимаю эту тему, прошу детальных и подробных ответов и пытаюсь узнать — быть ли стримингу или не быть? Ситуацию в ходе блицинтервью проясняют директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов и директор дивизиона Pay TV & Digital StarLight Media Николай Фаенгольд.

Федор Гречанинов

директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина»

Разговоры о создании платформы ходят давно. Но группы все никак не придут к консенсусу. Почему? Какие моменты заводят переговоры в тупик?

Каждая медиагруппа – это очень разные компании, каждая со своим набором интересов, набором проектов и стратегиями. Все медиахолдинги достаточно жестко конкурируют друг с другом. И хотя ключевым участникам рынка понятно, что создание единой платформы необходимо, мы пока не можем договориться о той модели, которая будет в достаточной степени удовлетворять интересы участников.

Если бы такое слияние произошло, какой контент лег бы в основу библиотеки?

Помимо контента участников, самый разный закупной контент, который бы позволял нашей национальной платформе успешно конкурировать с платформами других территорий.

Успешному стримингу необходимо создавать оригинальный контент. Кто, по-вашему, мог бы этим заняться? Что нужно, чтобы в Украине создавался крутой оригинальный контент, и что мешает этому? Как это преодолеть, и возможно ли?

Платный контент специально для платформ такого качества, какой я хотел бы видеть на национальной платформе, в Украине пока еще не производится. Основные причины – высокая себестоимость такого контента и отсутствие заказов со стороны существующих платформ. Cобственно, национальная платформа и нужна для того, чтобы появился заказчик такого контента и индустрия производства подобного платного контента начала развиваться. Вместе группы способны будут быстрее и эффективнее сделать то, что каждая поодиночке, возможно, сможет сделать когда-нибудь. В производстве подобного контента мы отстаем от российских коллег примерно на 5 лет. Эти 5 лет можно и нужно «нагонять», но без объединения усилий сделать это будет сложнее. При этом производителем такого контента может быть кто угодно, лишь бы у него были подходящие идеи, возможности организовать эффективный процесс, достаточный опыт и хорошее понимание задач платформы и потребностей ее аудитории. Будут питчинги, отборы и т.д.

Платформе необходима техподдержка, сервера. Наверняка пришлось бы искать ИТ-партнера. Какая компания могла бы им стать?

Не уверен, что нужен сторонний исполнитель. Медиагруппы обладают достаточной технической экспертизой, чтобы реализовать проект самостоятельно. За узкой экспертизой мы и сегодня иногда обращаемся на рынок, но у нас нет никакого генерального внешнего подрядчика. С большой вероятностью так же будет и у платформы.

Стриминги зарабатывают на подписке. Однако не лишней была бы финпомощь со стороны государства. Как считаете, выделило бы оно деньги на такой проект?

Государственная поддержка позволит нам раньше начать производство того самого специализированного контента для платформы, о котором мы говорили выше. На разработку и производство таких продуктов может уходить по 3-4 года, и нам нельзя ждать момента, когда платформа или платформы будут достаточно большими, чтобы только начать заказывать такой продукт. Еще раз: мы существенно отстали в производстве такого контента от россиян, а для Украины это непозволительно, поскольку производство конкурентоспособного национального художественного контента — это не только вопрос бизнеса, а и вопрос национальной информбезопасности. В целом, это нормальная практика, когда государство поддерживает какой-то передовой сегмент рынка, пока он еще не сложился, но его создание и полноценное функционирование является базовой ценностью для общества.

Если ничего не делать, то что ждет нас через 3-4 года?

Украинские платформы конкурируют уже не столько между собой, сколько с иностранными игроками. И для того, чтобы выигрывать в этой конкурентной гонке, надо укрупняться, масштабировать бизнес. Если же этого не делать, то конкурировать с иностранными игроками будет все сложнее, возрастут риски того, что украинские платформы будут терять свою аудиторию, системное производство украинского премиального художественного продукта так и не сложится. Все, кто серьезно занимается контентом, прекрасно понимают его силу (а особенно художественного) для развития людей, развития страны, формирования самоидентичности и т.д. Без собственного контента мы обречены жить чужими мыслями, чужими нарративами. И тут уже непонятно, что хуже: то, что украинские таланты не смогут полноценно реализовываться у себя в стране, или что украинский зритель будет лишен того самого локального продукта, который позволяет обретать национальную идентичность. В конце концов, это – напрямую вопрос национальной безопасности и вообще существования и развития Украины.

Николай Фаенгольд

директор дивизиона Pay TV & Digital StarLight Media

Могли бы украинские медиагруппы объединиться для создания единой стриминговой платформы?

Мы не исключаем такой сценарий развития событий, он способствует развитию онлайн-медиа в стране, но это очень трудный и трудоемкий процесс.

Разговоры о создании платформы ходят давно. Но группы все никак не придут к консенсусу. Почему? Какие моменты заводят переговоры в тупик?

Нужно всегда помнить, что медиагруппы – это, в первую очередь, конкуренты, которые борются за внимание зрителя. Любые совместные инициативы или проекты ограничены антимонопольным законодательством. Относительно платформы не могу ничего сказать, в данный момент мы не ведем переговоры такого рода.

Если бы такое слияние произошло, какой контент лег бы в основу библиотеки?

На этот вопрос можно отвечать только гипотетически: мы видим опыт ОТТ-платформ, и понимаем, что основной рост рынка ОТТ в Украине произошел в тот момент, когда у них появились стримы каналов медиагрупп. Логично предположить, что национальный контент и ляжет в основу библиотек, а тысячи часов иностранного контента не станут неконкурентным преимуществом.

Успешному стримингу необходимо создавать оригинальный контент. Кто, по-вашему, мог бы этим заняться?

Действительно, мировой опыт показывает, что оригинальный контент – залог успеха любой ОТТ-платформы. Если мы рассматриваем гипотезу создания единой платформы, то к ней нужно относиться как отдельному субъекту хозяйственной деятельности, а в таком случае эта платформа должна производить оригинальный и интересный контент. В Украине много сильных продакшенов, которые могут это делать. К примеру, Группа Starlight Media создала продюсерский центр Starlight Originals, задачей которого и является разработка эксклюзивного контента для крупных ОТТ-платформ.

Что нужно, чтобы в Украине создавался крутой оригинальный контент, и что мешает этому? Как это преодолеть, и возможно ли?

Крутой и оригинальный контент в Украине уже создается. Но если мы говорим про единую ОТТ-платформу, то это не вопрос создания оригинального контента, а вопрос создания оригинального контента для платного рынка. Такой контент отличается от того, который показывают каналы в эфире. Требования для него немного другие.

Какие? Приведите пример.

Первое: такой контент должен окупаться. Окупаемость возможна при наличии развитой креативной экономики, у нас она, к сожалению, она не развита. Также при создании оригинального контента для платного рынка стоит помнить о таком важном факторе как пиратство. Любой продукт, созданный нами или другим правообладателем, может попасть к пиратам и стать доступным бесплатно. Часть пиратов находится за пределами Украины, и у нас нет рычагов воздействия на них. Вот и получается, что окупаемость контента невозможна, пока зритель имеет возможность получить его бесплатно. Посмотрите, сколько продуктов Disney, HBO, Netflix и прочих находятся в свободном доступе в сети на пиратских сайтах. Даже международные правообладатели не могут защитить свой контент во всех юрисдикциях.

Платформе необходима техподдержка, сервера. Наверняка пришлось бы искать ИТ-партнера. Какая компания могла бы им стать?

В идеале компании должны заниматься бизнесом, который у них получается лучше всего. Медиагруппы занимаются формированием программы, которая захватывает зрителя, и производством высококачественного контента. И они точно не являются технологическими компаниями, которые могли бы создавать и поддерживать инфраструктуру ОТТ-сервиса. Реализовать успешный ОТТ-проект можно только при условии привлечения третьей стороны, для чего, вероятно, понадобится разрешение АМКУ. И важно понимать, что платформе придется конкурировать с международными компаниями.

Показательный пример – Великобритания. BBC и ITV наконец-то смогли преодолеть сопротивление регулятора связи Ofcom и получили разрешение на запуск собственной SVOD-платформы для страны. Но они пытались сделать это же еще 10 лет назад в проекте Kangaroo. Тогда создание собственной платформы могло бы позволить занять рынок до прихода международных гигантов, но попытка была заблокирована Британским антимонопольным Управлением по добросовестной торговле и Комиссией по конкуренции. Оба органа уже не существуют, но они сыграли фатальную роль в развитии телекоммуникационной отрасли Великобритании.

Стриминги зарабатывают на подписке. Однако не лишней была бы финпомощь со стороны государства. Как считаете, выделило бы оно деньги на такой проект?

Сложно сказать, потому что для государства мы — коммерческие компании и занимаемся бизнесом. В связи с этим рассчитывать на государство нужно, скорее, в создании условий для равных возможностей всех участников рынка и недопущения дискриминации. Важны экономические условия для свободной конкуренции. При этом государство точно должно защищать собственного производителя, в том числе и производителя контента. Для этого должны быть решительные и прозрачные шаги, среди которых — борьба с пиратством не только украинского контента, но и зарубежного. Важно создать условия, чтобы налоги с платежей за контент, в том числе и зарубежный, оставались в Украине, а зарубежные сервисы имели бы такие же обязательства и возможности как отечественные. Также необходимо создать равные условия и требования для участников, поскольку онлайн-медиа и ОТТ-платформы не регулируются так как ТВ-каналы и могут транслировать российский контент. Выделение денег как таковых?.. Мне непонятно зачем это государству. Я думаю единственный верный путь уже выбран, и это инвестиции в производство контента, который популяризирует Украину.

Если ничего не делать, то что ждет нас через 3-4 года?

Для ответа на этот вопрос важно понимать, в какой точке мы находимся сейчас. Существует платный рынок, и на этом платном рынке конкурируют локальные кабельные провайдеры, основной зритель которых – абонент, который смотрит потоковое видео. А еще есть ОТТ-сервисы, использующие в своей конкуренции тот же стрим, который есть у кабельных провайдеров, в дополнение они предоставляют доступ к украинским и зарубежным VOD-библиотекам.

Чтобы как-то отличаться между собой, часть из них прибегает к покупке российского контента и российских библиотек. Несмотря на то, что Украина ограничила использование подобных библиотек на телевидении, этот контент встречается на ОТТ-платформах.

Если говорить о ближайшем будущем, то на рынок Украины, кроме Netflix, выйдут и другие зарубежные платформы, например, Disney+. Это текущая точка, и есть несколько вариантов развития событий.

Вариант первый: если все остается так как есть, то, на мой взгляд, украинские ОТТ-сервисы начнут увеличивать количество российского контента, поскольку зарубежный контент так или иначе будет уходить на собственные платформы и продаваться с помощью интеграций. А украинские сервисы будут диверсифицироваться за счет российского контента, что точно нехорошо для Украины в целом. Фактически платный рынок будет развиваться, но доли украинских участников не будут значительно расти.

Вариант второй: на рынке создаются условия, при которых начинает производиться локальный качественный контент для платного рынка. Одним из условий этого может быть и создание единой ОТТ-платформы. В таком случае работает вертикальная структура: площадки, которые продают этот контент, и компании, которые производят. Тем самым зритель получает качественный украинский контент. Это не означает, что абоненты перестанут смотреть зарубежный контент, однако, увидят конкурентный продукт отечественного производства.

Если подытожить, то создание единой ОТТ-платформы – не критическая вещь для платного телевидения Украины, но, возможно, самый простой инструмент для увеличения доли украинского контента ввиду развития и экспансии западных ОТТ-платформ со своим контентом на наш рынок.

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Фото: Александра Йорк, «Телекритика»

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