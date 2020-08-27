На СТБ состоится премьера исторической саги «І будуть люди»

14 сентября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера исторической саги «І будуть люди» производства студии FILM.UA по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Это эпическая драма, экранизация романа Анатолия Димарова, в основе которого – человеческие судьбы на рубеже исторических событий Украины начала ХХ века.

Сегодня создатели сериала презентовали официальный постер и трейлер проекта, а также запустили промосайт, на котором собрана полная информация о проекте, команде, персонажах и факты со съемок.

Сага «І будуть люди» покажет знаковые для истории Украины события начала ХХ века: Первую мировую войну, раскулачивание, революцию, Голодомор. В сериале 12 эпизодов, которые детальнее познакомят с 12 основными героями и их судьбами.

В ролях: Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.

Режиссер-постановщик: Аркадий Непиталюк

Продюсеры: Сергей Демидов, Виктор Мирский, Людмила Семчук

Креативный продюсер: Олеся Лукьяненко

Авторы сценария: Татьяна Щегельская, Тарас Антипович, по роману А. Димарова «І будуть люди»

Напомним, в осеннем сезоне 2020-го телеканал СТБ покажет премьеры новых проектов, а также вернет в эфир те, которые были приостановлены.

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Фото: СТБ

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