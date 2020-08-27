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Тревел-шоу «Мир наизнанку» стартует 2 сентября

от Telekritika
От Telekritika 370
Главная Новости Тревел-шоу «Мир наизнанку» стартует 2 сентября

Во второй части китайского сезона расскажут о реальной жизни Поднебесной.

Cо 2 сентября в 22:45 тревел-шоу «Мир наизнанку» возвращается на экраны с новым сезоном, пишет пресс-служба телеканала «1+1».

Во второй части китайского сезона «Мира наизнанку» расскажут о реальной жизни контрастной Поднебесной, где древние традиции и консервативные взгляды тесно переплетаются с технологиями будущего. Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как рядом с  небоскребами, где продается дорогая недвижимость, живут змеи, на крышах домов выращивают плантации, а бизнесмены и политики пользуются услугами астрологов и знахарей.

«В новом сезоне покажем удивительные достижения Китая в современной медицине и новейших технологиях. Мы будем летать на воздушных шарах, ездить верхом на верблюдах во Внутренней Монголии при температуре -42, испытываем на себе новые необычные профессии и будем поражать зрителей невероятными природными красотами Китая», — комментирует Дмитрий Комаров.

Напомним, 21 января состоялась премьера 11 сезона тревел-шоу «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым. 

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Фото: «1+1»

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