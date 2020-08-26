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Во втором квартале 2020-го в США доля традиционного ТВ снизилась на 7%

от Telekritika
От Telekritika 593
Главная Новости Во втором квартале 2020-го в США доля традиционного ТВ снизилась на 7%

Данные аналитической компании Parks Associates.

Согласно отчету Parks Associates, во втором квартале 2020-го доля традиционного ТВ в США снизилась на 7% по сравнению с показателями первого квартала, передает advanced-television.com.

Американские телезрители все чаще предпочитают ОТТ-сервисы традиционному ТВ. Так, по данным аналитиков, доля смотрения традиционного ТВ снизилась с 69% до 62%, продемонстрировав 7-процентное падение. и это только в течение второго квартала 2020 года. Также эксперты отметили, что среднее количество просмотров в неделю выросло до 37 часов на домохозяйство.

«Рост потребления контента посредством ОТТ, сокращение количества домохозяйств, использующих только Pay TV и переход на платное ТВ в режиме онлайн способствовали увеличению разрыва между OTT и традиционным платным телевидением. Поэтому сегодня мы наблюдаем своего рода миграцию традиционных сервисов к облачным решениям, с целью получить лучшее от Pay TV и OTТ», — прокомментировал ситуацию директор по исследовательской работе Стив Нэйсон.

Напомним6 ранее сообщалось, что за время карантина потребление контента посредством ОТТ выросло на 40%.

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Фото: unsplash

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