Алгоритмы Facebook провоцируют распространение фейков о коронавирусе

Согласно данным последнего исследования, проведенного правозащитной организацией Avaas, алгоритмы Facebook стимулируют распространение фейков о коронавирусе.

Несмотря на обещания топ-менеджмента соцсети бороться с дезинформацией, распространение фейков о Covid-19 не прекратилось. Так, аналитики отмечают, что в апреле 2020-го фейковые новости о пандемии получили 460 млн просмотров.

Согласно отчету, 82 сайта, распространявшие фейки о здоровье, суммарно собрали 3,8 млрд просмотров в 2019 году. Среди них 42 сайта публиковали фейки весьма активно, при этом они имеют в сумме 28 млн подписчиков. Что касается 2020-го, то в течение апреля данные сайты собрали 800 млн просмотров.

Аналитики Avaas пришли ко мнению, что серьезное восприятие читателями фейковой информации привело к тому, что около 800 человек умерли, потому что следовали «советам», опубликованным на вышеупомянутых ресурсах.

Отметим, что соцсеть пометила только 16% фейков, касающихся темы здоровья. Остальные 84% фейков распространялись без каких-либо обозначений.

По данным исследования, страницы десяти самых посещаемых сайтов, распространяющих фейки и теории заговоров о здоровье, получили почти в 4 раза больше просмотров, чем 10 самых посещаемых сайтов с доказательной информацией.

Ранее стало известно, что в Украине заработала платежная система Facebook Pay.

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Фото: unsplash

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