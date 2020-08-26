ДиджиталНовости

Алгоритмы Facebook провоцируют распространение фейков о коронавирусе

от Telekritika
От Telekritika 803
Главная Диджитал Алгоритмы Facebook провоцируют распространение фейков о коронавирусе

Данные правозащитной организации Avaas.

Согласно данным последнего исследования, проведенного правозащитной организацией Avaas, алгоритмы Facebook стимулируют распространение фейков о коронавирусе.

Несмотря на обещания топ-менеджмента соцсети бороться с дезинформацией, распространение фейков о Covid-19 не прекратилось. Так, аналитики отмечают, что в апреле 2020-го фейковые новости о пандемии получили 460 млн просмотров.

Согласно отчету, 82 сайта, распространявшие фейки о здоровье, суммарно собрали 3,8 млрд просмотров в 2019 году. Среди них 42 сайта публиковали фейки весьма активно, при этом они имеют в сумме 28 млн подписчиков. Что касается 2020-го, то в течение апреля данные сайты собрали 800 млн просмотров.

Аналитики Avaas пришли ко мнению, что серьезное восприятие читателями фейковой информации привело к тому, что около 800 человек умерли, потому что следовали «советам», опубликованным на вышеупомянутых ресурсах.

Отметим, что соцсеть пометила только 16% фейков, касающихся темы здоровья. Остальные 84% фейков распространялись без каких-либо обозначений.

По данным исследования, страницы десяти самых посещаемых сайтов, распространяющих фейки и теории заговоров о здоровье, получили почти в 4 раза больше просмотров, чем 10 самых посещаемых сайтов с доказательной информацией.

Ранее стало известно, что в Украине заработала платежная система Facebook Pay.

Читайте также:

Рекламодатели обвиняют Facebook в применении языка ненависти
Facebook потерял очень крупного рекламодателя — Verizon
Facebook не будет платить СМИ за выдачу их ссылок в ленте

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В июле ИМИ зафиксировал 13 случаев нарушений свободы...

04.08.2020

Тревел-шоу «Мир наизнанку» стартует 2 сентября

27.08.2020

СТБ приступил к съемкам реалити «Холостячка»

07.08.2020

«Суспільне» объявляет конкурс на песню для «Детского Евровидения»

05.08.2020

Film.UA завершил съемки сериала «Много ненастных дней»

11.08.2020

Xiaomi поставила на поток выпуск прозрачных ТВ-панелей

13.08.2020

У компании «Kantar Украина» сменился собственник

05.08.2020

«Східняк» выходит в прокат

17.08.2020

В Беларуси массово задерживают журналистов

10.08.2020

«Ланет» и 1+1 media возобновляют сотрудничество

03.08.2020
Avatar