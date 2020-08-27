TAYANNA покидает «ЖВЛ». У проекта – новая ведущая

31 августа в 9:25 на телеканале «1+1» стартует новый сезон проекта «Життя відомих людей» (ЖВЛ) с обновленным составом ведущих. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Новой ведущей проекта станет певица, участница «Жіночого Кварталу» Вера Кекелия. Ее соведущим будет Богдан Юсипчук, который уже вел предыдущие сезоны проекта.
«Я с радостью приняла предложение стать ведущей программы «ЖВЛ» и частью этой большой семьи. С Богданом у нас возник контакт с первого слова на съемочной площадке. Мне кажется, между нами завязались по-настоящему дружеские отношения, как будто мы знакомы сто лет», — прокомментировала Кекелия.
«Новый сезон «ЖВЛ» для меня — это глоток свежего информационного воздуха в бурном 2020 году. Меня вдохновляют откровения звезд, а также новая соведущая, — прокомментировал старт нового сезона Богдан и добавил, что быстро нашел общий язык с Верой. — Мы еще на кастинге поняли, насколько нам комфортно вместе. Мы шутим, импровизируем, поддерживаем друг друга. Вера сразу гармонично влилась в нашу команду и теперь дарит позитив в кадре и вне его».
Вера заменит в роли ведущей певицу TAYANNA.
«Команда благодарна TAYANNA за два сезона. Она выпустила новый крутой альбом, который представила в утреннем эфире «1+1», и теперь планирует полностью посвятить себя музыке. Поэтому наше расставание, хоть и с привкусом печали, впрочем, добровольное и обоюдное решение», — поделился подробностями руководитель «ЖВЛ» Антон Степюк.
По сообщениям телеканала, в новом сезоне команда проекта «готовит для телезрителей новые эксклюзивные истории из жизни знаменитостей: звезд шоу-бизнеса, спортсменов, политиков и бизнесменов — людей, которых знают в Украине и мире, которые являются частыми гостями на красных дорожках».
Детальнее ознакомиться с осенним сезоном «1+1» можно в нашем материале.
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Фото: «1+1»
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