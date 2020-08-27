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«Вікна-новини» отметят 25-летие

от Telekritika
От Telekritika 89
Главная Новости «Вікна-новини» отметят 25-летие

Осенью 2020-го у проекта юбилей.

4 сентября программа «Вікна-новини» на СТБ отметит 25 лет со дня первого выхода в эфир. В преддверии юбилея корреспонденты и ведущие поделились воспоминаниями о съемках, а СТБ представил видеоролик в честь дня рождения программы.  Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Новости в нашей стране, как и последние три десятилетия, – это бесконечные потрясения. Революции, война, спасение раненых солдат, тяжелобольных детей, социальные проблемы, политические интриги. Больше всего в этом водовороте радует, когда удается помочь конкретным людям. Тогда особенно ощущаешь, что мы вместе – сила!» – говорит ведущая Татьяна Высоцкая.

Напомним, в 2020-м 25-летие таже отмечает телеканал «1+1».

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Фото: СТБ

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