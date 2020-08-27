«Интер» покажет немецкую комедию «Фабрика грез»

В воскресенье, 30 августа, в 20:30 телеканал «Интер» покажет премьеру немецкой романтической комедии «Фабрика грез», сообщает пресс-служба телеканала.

События фильма разворачиваются летом 1961 года. Работник киностудии «Бабельсберг» Эмиль влюбляется во французскую танцовщицу Милу. Но 13 августа 1961 года Восточная Германия закрывает свои границы и возводит Берлинскую стену – молодые люди оказываются по разные стороны. Чтобы вернуть Милу в ГДР, Эмиль придумывает выдать себя за кинопродюсера и организовать съемки масштабного фильма, в котором одна из ролей отведена Миле.

«Я хотел снять мотивирующую кинокартину, которая подарит людям хорошее настроение и уверенность в себе, – говорит режиссер Мартин Шрейер. – В «Фабрике грез» мы показываем, что для любви не страшны никакие стены и границы. Всегда нужно бороться за свою мечту».

Главную героиню Милу сыграла немецккая актриса Эмилия Шуле. Эту роль писали специально для нее. Девушка два месяца занималась с хореографом каждый день: «Мне очень помогло, что в детстве я серьезно занималась танцами. Конечно, между мной и профессиональными танцорами все еще большая разница, но детский опыт и усиленные тренировки перед съемками очень помогли в работе над «Фабрикой грез». Мы снимали на старейшей в мире киностудии «Бабельсберг»».

Роль Эмиля в картине исполнил Деннис Моен: «Я устал от героев, которые постоянно находятся на грани. И действительно мечтал сыграть такого персонажа, как Эмиль, – позитивного, оптимистичного человека, который излучает надежду, мужество и верит в силу чувств».

Съемки «Фабрики грез» проходили в Берлине, Потсдаме и в павильонах киностудии «Бабельсберг». Для немецкой киностудии это первый собственный фильм за последние 20 лет. Обычно «Бабельсберг» выступает в качестве сопродюсера крупных голливудских картин – таких, как «Пианист», «Бесславные ублюдки» или «Отель «Гранд Будапешт», сообщает пресс-служба.

Напомним, 14 августа на «Интере» состоялась телепремьера фильма «Пароль: Хаус».

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Фото: «Интер»

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