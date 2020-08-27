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На канале «Украина» состоится премьера сериала «После зимы»

от Telekritika
От Telekritika 588
Главная Новости На канале «Украина» состоится премьера сериала «После зимы»

Трансляция намечена на 30 августа.

В воскресенье, 30 августа, в 17:00 состоится премьера новой 4-серийной драмы «После зимы» производства компании Film.Ua Group и канала «Украина», передает пресс-служба.

Сюжет: главную героиню, медсестру Ольгу, преследуют неприятности — сначала она чуть не попадает под машину, потом ее увольняют из клиники, где она проработала много лет. В семье тоже проблемы: и с мужем и с дочерьми.  Ольга пытается привыкнуть жить одна и найти новую работу. Но это не так просто сделать. И, самое сложное, надо понять себя и сделать выбор – подать на развод или попытаться вернуть мужа.

В ролях: Дарья Волга, Прохор Дубравин, Анна Сердюк, Полина Носыхина, Сергей Коршиков и другие актеры.

Режиссер-постановщик: Алина Бухтиярова. Оператор-постановщик – Дмитрий Юриков. Продюсеры – Виктор Мирский, Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Елена Малкова, Кирилл Горобец, Ольга Соловьева. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Ранее сообщалось, что канал «Украина» покажет матч Украина – Швейцария.

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Фото: канал «Украина»

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