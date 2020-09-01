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«1+1» покажет премьеру нового реалити-шоу «Майже колишні»

от Telekritika
От Telekritika 856
Главная Новости «1+1» покажет премьеру нового реалити-шоу «Майже колишні»

Шоу будет выходить по вторникам.

1 сентября в 22:45 «1+1» покажет премьеру нового реалити-шоу под названием «Майже колишні», сообщает пресс-служба канала. Шоу будет выходить каждый вторник.

Шоу поможет разобраться в отношениях и сохранить брак парам, которые находятся на грани развода. Экспертом проекта выступит практикующий психолог Ирина Кириченко, знакомая зрителям «1+1» по проекту «Одруження наосліп».

Участниками нового реалити «Майже колишні» станут женатые пары, которые хотят развестись, но готовы попробовать спасти семью. По условиям проекта, они в течение недели будут жить в разделенном пополам доме и пройдут «стресс-тесты». По результатам испытаний супруги должны принять решение, готовы ли они к изменениям ради сохранения брака, или действительно стремятся развестись.

Производство проекта — Friends Production.

Напомним, с 31 августа программа журналистских расследований «Гроші» вернулась в эфир канала «1+1» .

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Фото: «1+1»

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