На «1+1» начинается новый сезон программы «Гроші»

С понедельника программа журналистских расследований «Гроші» вернулась в эфир канала «1+1» с новым сезоном. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В первом выпуске ко старту нового учебного года «Гроші» проанализировали, насколько подорожали или подешевели сборы учеников в школу в карантинных реалиях, как будет проходить обучение сегодня и будет ли школа безопасным местом.

Ведет программу Александр Преподобный.

Напомним, 27 августа на телеканале «1+1» стартовал новый сезон программы «Право на владу».

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Фото: «1+1»

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