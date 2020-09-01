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Владимир Остапчук станет ведущим шоу «Маска» на канале «Украина»

от Telekritika
От Telekritika 553
Главная Новости Владимир Остапчук станет ведущим шоу «Маска» на канале «Украина»

Ранее шоумен вел на телеканале утреннее шоу.

Ведущим шоу «Маска», адаптации формата The Masked Singer, станет шоумен Владимир Остапчук. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Я рад снова вернуться на телеканал «Украина» в качестве ведущего. На протяжении нескольких лет я проработал тут в утреннем шоу, поэтому это не столько новая работа для меня, сколько возвращение в родные стены. И сразу – в праймовое шоу «Маска» – без преувеличения, самый инновационный формат в мире, который во многих странах уже успел стать самым популярным шоу 2020 года. Для меня это определенно вызов! Я принимаю его и с нетерпением жду возможность показать всей Украине абсолютно новое во всех смыслах шоу», – отмечает Владимир Остапчук.

«Ведущий шоу – это не просто лицо проекта, он является генератором хорошего настроения и дирижером эмоций, а в нашем случае задача еще и усложняется. В музыкально-детективном шоу «Маска» ведущий – единственный связной между участниками, зрителями и звездными экспертами. Очень важно найти общий язык со всеми, следить за правилами игры и умело держать интригу. Творцы украинской адаптации суперпопулярного шоу уверены – Владимир Остапчук с этим точно справится!» – говорит директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолия Сябро.

Напомним, участниками музыкального шоу-детектива «Маска» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Конкурсанты будут сражаться в песенных поединках, а звездным детективам и телезрителям предстоит угадать, кто скрывается под масками. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске.

В июле телеканал начал прослушивания звезд  для участия в шоу.

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Фото: канал «Украина»

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