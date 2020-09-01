Владимир Остапчук станет ведущим шоу «Маска» на канале «Украина»

Ведущим шоу «Маска», адаптации формата The Masked Singer, станет шоумен Владимир Остапчук. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Я рад снова вернуться на телеканал «Украина» в качестве ведущего. На протяжении нескольких лет я проработал тут в утреннем шоу, поэтому это не столько новая работа для меня, сколько возвращение в родные стены. И сразу – в праймовое шоу «Маска» – без преувеличения, самый инновационный формат в мире, который во многих странах уже успел стать самым популярным шоу 2020 года. Для меня это определенно вызов! Я принимаю его и с нетерпением жду возможность показать всей Украине абсолютно новое во всех смыслах шоу», – отмечает Владимир Остапчук.

«Ведущий шоу – это не просто лицо проекта, он является генератором хорошего настроения и дирижером эмоций, а в нашем случае задача еще и усложняется. В музыкально-детективном шоу «Маска» ведущий – единственный связной между участниками, зрителями и звездными экспертами. Очень важно найти общий язык со всеми, следить за правилами игры и умело держать интригу. Творцы украинской адаптации суперпопулярного шоу уверены – Владимир Остапчук с этим точно справится!» – говорит директор департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолия Сябро.

Напомним, участниками музыкального шоу-детектива «Маска» на канале «Украина» станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Конкурсанты будут сражаться в песенных поединках, а звездным детективам и телезрителям предстоит угадать, кто скрывается под масками. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске.

В июле телеканал начал прослушивания звезд для участия в шоу.

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Фото: канал «Украина»

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