«UA: Перший» покажет документальный сериал о Второй мировой войне

Во вторник, 1 сентября, в 22:15 в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны на общественном телеканале «UA: Перший» состоится премьера документального сериала «1945». Канал покажет четыре серии проекта со вторника по пятницу. После завершения последней серии 4 сентября в 23:15 в студии «Суспільного» состоится обсуждение фильма с ведущими Юрием Макаровым и Лукьяном Галкиным. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

Автор и режиссер документального сериала «1945» Игорь Кобрин предлагает зрителям посмотреть на войну под другим углом, не так, как в советских учебниках истории. В построенном на кадрах кинохроники сериале использовано много архивных сведений, которые содержат десятки ранее неизвестных свидетельств очевидцев. Документальная работа разоблачает сущность тоталитарных режимов, демонстрируя войну без прикрас. По словам автора сериала, он пытался переосмыслить неоднозначные события 75-летней давности без всякой пропаганды.

Напомним, документальный фильм-расследование «Дрогобич 101/1» о трагедии с разрушенным домом на Львовщине попал в шортлист Национального конкурса журналистских расследований. Это первое собственное расследование, которое сняла команда «UA: Перший».

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Фото: «UA: Перший»

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