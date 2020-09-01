Главная Новости «UA: Перший» покажет документальный сериал о Второй мировой войне
«UA: Перший» покажет документальный сериал о Второй мировой войне
НовостиТВ

«UA: Перший» покажет документальный сериал о Второй мировой войне

от Telekritika
Telekritika 198

Со вторника по пятницу.

Во вторник, 1 сентября, в 22:15 в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны на общественном телеканале «UA: Перший» состоится премьера документального сериала «1945». Канал покажет четыре серии проекта со вторника по пятницу. После завершения последней серии 4 сентября в 23:15 в студии «Суспільного» состоится обсуждение фильма с ведущими Юрием Макаровым и Лукьяном Галкиным. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

Автор и режиссер документального сериала «1945» Игорь Кобрин предлагает зрителям посмотреть на войну под другим углом, не так, как в советских учебниках истории. В построенном на кадрах кинохроники сериале использовано много архивных сведений, которые содержат десятки ранее неизвестных свидетельств очевидцев. Документальная работа разоблачает сущность тоталитарных режимов, демонстрируя войну без прикрас. По словам автора сериала, он пытался переосмыслить неоднозначные события 75-летней давности без всякой пропаганды.

Напомним, документальный фильм-расследование «Дрогобич 101/1» о трагедии с разрушенным домом на Львовщине попал в шортлист Национального конкурса журналистских расследований. Это первое собственное расследование, которое сняла команда «UA: Перший».

Читайте также:

«UA: Перший» покажет сериал «Максимилиан и Мария Бургундская»
На «UA: Культура» – премьера сериала «Величественные Медичи»
На «UA Культура» состоится телепремьера фильма «Родинна справа»
«UA: Українське радіо» представляет новый проект о современной украинской музыке

Фото: «UA: Перший»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Интер» запускает новое ток-шоу о здоровье

05.08.2020

«ПлюсПлюс» объявил сентябрьские премьеры

31.08.2020

Фильм «Дрогобич 101/1» попал в шортлист Национального конкурса...

25.08.2020

Премьеру «Танців з зірками» посмотрели 4,5 млн зрителей

31.08.2020

Белорусская ассоциация журналистов призывает власти остановить насилие (дополнено)

12.08.2020

Журналистам пообещали разбить камеру

04.08.2020

Проекту ТСН.ua исполнилось 12 лет

21.08.2020

WhatsApp внедрил функцию фактчекинга

04.08.2020

Канал Hollywood HD будет доступен в кабельных сетях...

21.08.2020

Оливия Уайлд срежиссирует фильм для Marvel

20.08.2020
Avatar