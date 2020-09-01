Дмитрий Хоркин: «Мы очень серьезно обратим внимание на ночное слушание»

Во второй части интервью Дмитрий Хоркин рассказал о строительстве сети FM-вещания и о том, какие возможности общественным радиоканалам может дать современный AM-передатчик, поделился мнением о будущем разговорного радио и новостями о новом сезоне, в котором много внимания уделят слушателям-полуночникам.

От Крыма до Новосибирска

Сейчас вы активно строите FM-сеть. Как скоро собираетесь закончить эту работу?

Мы, слава богу, запаковались первым каналом радио, дальше у нас – «Промінь» и «Культура». Теперь «Украинское радио» вещает во всех областных центрах. Последней у нас три недели назад была Одесса, город-миллионник. Представьте, мы конкурировали с другими станциями (я лично конкурировал, потому что для меня важны рекламные поступления), не имея частоты. Только за последний год в Харькове появилась частота. В Одессе, Ивано-Франковске, в Ужгороде не было своей частоты. В Днепре у нас чудовищно маленькая мощность, нужно 2 кВт, а у нас там 0,5, сложно ловится: любая индустриальная помеха – сразу будет шипеть.

Мы изучили белые пятна – там, где нас сложно словить. Это северная часть южных областей: Одесская, Николаевская, Херсонская области. Вот там мы будем подаваться на конкурсы на частоты, и, по сути, с первым каналом у нас будет все.

«Промінь» и «Культура» есть в областных центрах, и по ним – своя стратегия. Поскольку мы общественный вещатель, не ставим себе задачу конкурировать с коммерческими радиостанциями. Нам важно донести наш общественно важный контент. У нас в дорожной карте, кроме областных центров, где большое скопление людей, указаны города, где есть ярко выраженная целевая аудитория. Например, Острог, маленький город, но там есть Острожская академия. Нежин – там и педагогический, и аграрный, и еще какой-то вуз. То есть, грубо говоря, половина жителей города – это студенты и преподаватели. Курортные города, потому что людям на отдыхе хочется что-то слушать.

«Культура» должна вещать в областных центрах и городах, имеющих важную туристическую и культурную ценность. Например, Каменец-Подольский или Мукачево – да, это не областные центры, но сколько там фестивалей, сколько мероприятий.

Обычно за FM-частоты разворачивается борьба, там большая конкуренция. Почему именно вам Нацсовет отдает предпочтение?

Оно предусмотрено для общественного вещателя законом. А также есть одобренная Национальным советом дорожная карта внедрения вещания общественного радио наших трех каналов: «Украинское радио», радио «Промінь» и «Культура». Слава богу, есть законодательные преференции, потому что мы не являемся конкурентами, у нас всегда меньше рекламы, мы же не отбираем у рынка ничего. При этом у нас уникальный контент по всему набору. «Промінь» не является типичной музыкальной станцией, где лишь плейлист и диджеи, которые просто выводят песни в эфир и говорят: «Привет, я сегодня вышел, забыл дома зонтик, ха-ха-ха». Там выходят музыковедческие передачи об истории эстрады, джаза. Передачи собственной музыки, которую мы записываем, приглашая артистов на звукозапись. Это спортивные передачи, передачи о здоровье.

Такого контента как у «Культуры» вообще ни у кого нет: это аудиокниги, это радиотеатр. Коммерческим вещателям сложно записывать такой контент, он очень дорогой и человекоемкий. А первый канал – это реально очень сложно, потому что рынок показал, что даже каким-то амбициозным коммерческим деятелям трудно прокормить разговорную, полноценно вещающую радиостанцию.

Вы на средних волнах вещаете на оккупированные территории. Как оцениваете отдачу?

Для нас это очень важно. До вступления в нынешнюю должность я с декабря 2014 года был ведущим русской редакции «Украинского радио». Вел единственную интерактивную эфирную передачу, которая шла на средних волнах на оккупированные территории и приграничные с Украиной области – Белгородскую и Ростовскую. Мне звонили на эфиры. До сих пор помню первый: поговорим о будущем Керченском мосте. Звонит человек с переправы и говорит: «Я стою здесь уже третьи сутки, везу груз из Грузии в оккупированный Крым».

То есть это очень важно. Более того, это удобно, потому что практически любой радиоприемник работает в диапазонах FM-АМ. И природа электромагнитных волн такова, что чем меньше частота, тем меньше поглощаемость поверхностью Земли. Поэтому один передатчик средних волн покрывает очень большую территорию. FM-передатчик – да хоть поставьте Останкинскую телевышку высотой 560 м на границе, в которую, кстати, можно попасть и разрушить – будет добивать на расстояние 40 км. АМ добивает гораздо дальше.

В Луче есть старый передатчик иновещания еще всесоюзного радио, он, по-моему, вещал куда-то на Индию. Его отключали из-за недофинансирования, потому что там очень большое потребление электроэнергии. В 2015 году передатчик включили и развернули на Россию. Я вещал на частоте 1431 кГц, мне звонили из Новосибирска и присылали фотографии рыбаки из Финляндии. Так что хоть передатчик и потребляет много электроэнергии, для оккупированных территорий, я считаю, нужно сохранить вещание на средних волнах, и правление меня в этом плане поддерживает.

Если бы было полное финансирование, то понятно, что нужно для такой страны как Украина купить новый передатчик. Тот, который в Луче, ламповый, для него запчастей нет, а если и есть, то российские. Существуют современные твердотельные передатчики, они потребляют значительно меньше электроэнергии и при этом обеспечивают на 80% больше покрытие при той же номинальной мощности. В нужный момент, когда через пару лет до нас дойдут технологии, на этом передатчике можно будет просто тумблером переключить на цифровой АМ, кодируя несколько частот на одной цифровой. В Нью-Йорке 87 радиостанций, из них штук 60 – средневолновые. В Чикаго подобная ситуация. Я там подрабатывал на «Украинской волне», это самое старое украинское радио, которое вещает с 1962 года на средних волнах. Там на средних волнах десятки станций, значит, есть конкуренция. Это удобно. Представьте, что дальнобойщик заезжает в Украину через Чоп и выезжает из нее в Харьковской области: включил на одной частоте АМ – и едет себе, слушает одну радиостанцию.

Деньги на это есть?

У нас нестабильное финансирование, мы все подпадаем под бюджетные вещи. Передатчик нужно заказать в Канаде или в Китае. Мы что-то проплачиваем, какие-то авансовые платежи в валюте, но у нас есть ограничения. В следующем году передатчик доставят, но это уже другой бюджетный год, а мы не знаем, проголосует ли Верховная Рада наш бюджет, дадут ли нам какие-то деньги, сможем ли мы потом рассчитаться. То есть существует очень много сложных моментов при том, что мы имеем какие-то первоочередные задачи. Извините, но ПАТ НСТУ прожило почти полгода с арестованными коммерческими счетами. У нас очень многие учреждения остались без финансирования, вспомните «Довженко-центр». То есть мы продолжали вещать, расти, осваивать новые частоты в FM-сети, договариваться о будущих платежах, обещали, что мы потом рассчитаемся, и мы рассчитались. Но все это очень сложно.

Приучить аудиторию

У разговорного радио есть будущее?

Есть.

Пример «Радио НВ» показал, что мы, кажется, подрастеряли этот навык – слушать серьезное разговорное радио.

Может быть, это неудачная идея – привести в пример США, мы всегда в информационных вещах где-то лет на десять отстаем, однако в каждом крупном американском городе, а я был по работе в Сиэтле, Портленде, Чикаго, Филадельфии, Нью-Йорке, как минимум треть – это talk-радио. В некоторых городах половина радиостанций не разговорные, а в них есть направления: talk-радио, спорт-радио, life-радио: кто-то кричит, бастует, а оттуда идет трансляция. Есть подразделение news-talk, а в Чикаго – еще и weather-радио, когда каждые десять минут дают расширенные прогнозы погоды, а между ними песни и реклама. Я еще шутил: движется торнадо, а в каком направлении, услышите после рекламы.

Но это американцы. А у соседей наших везде четыре-пять-шесть разговорных радиостанций. Везде. Возьмите хотя бы поляков, чешское радио. Вот я был у них в прошлом году на конференции. У них даже общественных две радиостанции: первый канал чешского радио и они запустили чешское радио Plus – разговорное, чисто новостное. Каждые 15 минут передают новости, и практически нет ток-шоу: новости – погода, новости экономики, новости сельского хозяйства, новости шоу-бизнеса и т.д. Таких примеров очень много.

Я не думаю, что у нас была утеряна эта традиция. По цифрам видно, что наше «Украинское радио» прекрасно растет.

Как оно растет?

Вот у нас первый сезон вообще был плюс 67% по охвату. Сейчас главная задача касательно цифр – показатель длительности слушания. Это говорит о том, что радио интересное и мы держим слушателя. Мы в какой-то степени достигли потолка, сравнялись с показателями старой «Эры», у нас есть аудитория. По общей аудитории в Киеве мы уже на 6 месте, три года назад были на 17-м, по всей Украине – на 7 месте.

Я заинтересован, чтобы в стране появились профессиональные разговорные станции. Хорошо, когда кто-то тоже возделывает это поле и приучает аудиторию. Она была растеряна, увы, благодаря нам, точнее, нашим предшественникам за 90-ые годы. Тогда в FM-диапазоне появлялись прекрасные радиостанции, динамичные, интерактивные, демократичные, с розыгрышами, подарками, с заказами песен, музыкальные, с шутками, с мегаклассными ведущими. И существовала единственная разговорная станция, которая вещала только в проводном радио. Его бывший руководитель упустил шанс получить FM-частоты. Был небольшой период в 1993 году, когда просили: возьмите их бесплатно. А он: да никто их не слушает, у нас есть 15 млн абонентов проводного радио. Ну в будущее же ты посмотри! А теперь он меня комментирует в Facebook, учит жизни.

Они профукали шанс получить, как у поляков, сквозную частоту. Тогда был проект получить 105 FM по всей Украине: вы едете по стране и у вас везде 105 FM. Мы это все профукали. Мы начали только теперь строить эту сеть, когда нам сложно. Нам сложно сейчас в Киеве усилить частоту радиостанции «Промінь» 97.2 FM, потому что на юге Киевской области на этой частоте вещает другая коммерческая радиостанция. Увеличим мощность – сразу же получим жалобу.

Поколение моего возраста, очень многих людей, приучили к тому, что не было динамичной станции. У нас, извините, и до реформы этого не было. Хоть я и дитя «Украинского радио», но вы не представляете, как мне было за него стыдно в 2014 году, в ночь подписания Минских соглашений. У меня были тогда утренние эфиры. Вечером я сижу дома, переключаю все каналы, все трансляции из Минска. Писали, что «мир на пороге третьей мировой волны, ожидается полномасштабное введение войск, за Украину готовы заступиться» – вообще непонятно, что происходит. И я включаю радио, на котором работаю, чисто проверить, а там повтор передачи про сад-огород. Я помню до сих пор тему, постоянно об этом в интервью говорю, и сразу откликается бывший руководитель первого канала, и теперь в комментариях он тоже обязательно появится. Передача была о том, как прививать побег абрикосы к вишне. Мне было так стыдно, я так хотел, чтобы это как-то серьезно менялось. И слава богу, что я тогда работал в русской редакции радио, где у меня был карт-бланш, я сам выбирал самые острые темы российско-украинских отношений, и это было жутко интересно.

То есть аудиторию не приучили, соответственно, наша задача приучать. Поэтому я надеюсь, что появятся хорошие профессиональные разговорные радиосети, которые тоже будут отслеживать какие-то вещи, тренды, потому что слушатель меняется и мы меняемся. У нас скоро начнется новый сезон с достаточно большими изменениями в эфире.

Новый сезон

Поделитесь новостями. Что нового ожидать?

Мы очень серьезно и наверняка в какой-то степени впервые на рынке обратим внимание на ночное слушание, проинвестируем человеческие ресурсы и средства в то, чтобы у нас было живое «время ночных сов». На третьем канале «Культура» у нас будет интересная передача для ночного времени: там и аудиокниги, и даже некоторые элементы интерактивных передач с обращением. Это классика радио «для неспящих в Сиэтле». На первом канале мы возобновляем ночное радио-шоу и продлеваем прямоэфирное вещание до 1:10, сейчас оно заканчивается в 23:00. На «Проміне» у нас тоже появляются интересные музыкальные передачи, аналитические, «глубокого бурения»: антология, история украинской эстрады и т.д. Это мы делаем согласно измерениям, которые заказываем у Kantar, и согласно фокус-группам.

У нас начинается трансформация радиостанций «Промінь» и «Культура», которые выходят из «катакомбного» режима. «Промінь» называли в шутку «Гадяч-FM», потому что у него одно время была только одна FM-частота в городе Гадяч. У «Культуры» практически не было FM-сети. А сейчас они уже выходят на конкурентное поле. Им нужно продумать эти вещи. И, соответственно, не нужно будет «Культуре» ставить современную музыку в утренний прайм, можно поставить альтернативу – как раз классическую музыку. У «Променя» расширилась команда стендаперов. За лето команда радиостанции прошерстила рынок стендаперов и с трудом нашла украиноязычных. Там у нас и Антон Тимошенко, и другие ребята, которые умеют работать на радио. То есть будет очень много таких смелых и комедийных тем.

На Первом канале основное, что мы планируем – радио колумнистов, радио блогеров, потому что нам этого не хватает. Мы готовимся очень интересно к местным выборам: у нас в гостях будут основные кандидаты в мэры крупных городов Украины. Мы планируем еще больше добавить живых трансляций, у нас есть в штате стримеры, которые будут включаться с каких-то мест событий. Вне прайма мы добавляем оригинальные радиожанры, характерные для европейских радиостанций, но которых практически нет у нас на рынке – это радиофильмы, радиодокументалистика. Вот, допустим, умер Патон, через день вышел радиофильм его памяти. И такими штучками мы будем заходить немножко в будущее, прощупывать.

Когда стартует сезон?

У нас уже с 1 сентября обновится эфир, но так, чтобы с фанфарами, сезон стартует в первый понедельник месяца – 7 сентября. В том числе потому, что это также планируют синхронно наши коллеги с телевидения.

Из того, что вы перечислили, кое-что пересекается с тем, что рассказывал в интервью «Телекритике» главный редактор «Радио НВ» Алексей Тарасов. Например, он тоже искал украиноязычных стендаперов. Вы не боитесь таких пересечений?

Тарасов очень интересный менеджер, я слушал его передачи. Я так понимаю, что Алексей вообще киновед и он вызывает у меня уважение как профессионал.

Я слышал, что обновленное «Радио НВ» все-таки будет не совсем разговорной станцией, потому нельзя сказать, что оно станет для нас конкурентом. Если Тарасов сможет приучить интеллектуальную аудиторию находить на радио интересные для себя передачи, это будет только хорошо. Я искренне за то, чтобы был развит рынок. И надеюсь, что у него это предусмотрено в новой концепции «Радио НВ», потому что по задумке предыдущего формата НВ, эта радиостанция как раз и была в конкурентах у первого канала, но не удалось. Теперь Тарасов создает что-то новое, пусть это новое будет интересным.

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Фото: «Суспільне»

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