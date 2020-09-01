AT&T намерена продать своего оператора спутникового ТВ DirecTV

AT&T наняла инвестиционный банк Goldman Sachs для консультирования по вопросам продажи своего DTH-оператора платного телевидения DirecTV. Об этом пишет Advanced Television.
AT&T купила DirecTV еще в 2015 году и, включая займы оператора, выплатила в целом около $67 млрд.
Wall Street Journal сообщает, что Apollo Global Management и Platinum Equity рассматриваются как потенциальные покупатели. Еще в январе 2020 года AT&T сообщила, что с 2015 года DirecTV сгенерировала около $22 млрд свободного денежного потока, что может стать мотивацией для покупки оператора.
Однако с середины 2018 года около 7 миллионов абонентов телевидения AT&T (включая DirecTV, U-Verse, AT&T TV и AT&T Now) отказались от их услуг. Общее количество абонентов AT&T в третьем квартале 2020 года составило 18,4 миллиона.
Телеком-компания также хочет сохранить в своем владении 50% DirecTV. Издание пишет, что большинство аналитиков оценивают стоимость в меньшую сумму, чем $49 млрд, (при покупке в 2015 году).
Напомним, медиаконгломерат AT&T инвестирует $4 млрд в развитие стриминга HBO Max.
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Фото: AT&T
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