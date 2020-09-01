Начались съемки фильма Egregor от Станислава Капралова

В Киеве начались съемки полнометражного художественного фильма «Egregor» — приключенческого триллера с элементами мистики от режиссера Станислава Капралова.

Главные роли в фильме исполняют: Омри Роуз — американский актер, известный по фильму «Неповиновение» (2018) и «Лига справедливости» (2017) и Елена Лавренюк — украинская актриса театра и кино, исполнительница главных ролей в фильмах «Dzidzio Контрабас» и «11 Детей из Моршина».

Также в фильме снимаются: Валерия Стамбул ( «Маяк»), Даниель Ольбрыхский, Анджей Зелинский («Ватага», «Пианист»).

Режисер фильма — Станислав Капралов, чью дебютную ленту Let it Snow с Иванной Сахно, недавно приобрел американский дистрибьютор Lionsgate.

Генеральний продюсер фильма — Сергей Лавренюк, компания Solar Media Entertainment.

Детали сюжета не раскрываются, но известно, что в его основе — история о древнем культе; таинственный орден, который сотню лет образует мистические Эгрегоры из энергии и борется за возможность управлять сознанием человечества и овладением мира.

Съемки фильма «Эгрегор» запланированы в Украине — в Киеве и Львове, также они будут проходить в Польше и США — в Нью-Йорке. Релиз фильма планируется на 2021 год.

Мистический триллер «Эгрегор» стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора и создается при поддержке Госкино Украины.

Напомним, ранее Станислав Капралов в интервью рассказал подробности о сьемках фильма Let it Snow.

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Фото: кадр из фильма Egregor

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