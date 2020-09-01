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Стартовало голосование «Топ-100 блогеров» Украины 2020 от ICTV

от Telekritika
От Telekritika 415
Главная Новости Стартовало голосование «Топ-100 блогеров» Украины 2020 от ICTV

Итоги голосования будут подведены 1 октября.

Пресс-служба «Факты ICTV» сообщила, что началось голосование за топ-100 блогеров Украины.

В этом году рейтинг представлен блогерами четырех категорий — Политика (50 блогеров), ООС (20 блогеров), Lifestyle (20 блогеров) и Здоровье (10 блогеров). Факты ICTV определяет победителя в каждой из категорий при помощи голосования пользователей сайта, а также экспертного жюри, в состав которого вошли победители прошлого рейтинга, а также специалисты из сферы медиа и диджитал.

По правилам победители прошлого года — Янина Соколова, Ульяна Супрун и Дід Олесь не могут участвовать в рейтинге 2020, но они вошли в состав экспертной комиссии, которая определяет своих победителей в пропорции 50 на 50 совместно с проголосовавшими пользователями на сайте.

Каждый желающий может присоединиться к голосованию. Для этого нужно авторизоваться на сайте ТОП-100 блогеров Украины. Проголосовать можно только один раз за одного блогера, но разрешается голосовать и за других участников. У пользователей сайта есть также возможность предложить своего блогера в категории «Народный выбор».

Проголосовать за лучшего блогера Украины 2020 можно по этой ссылке — https://bloggers.fakty.com.ua.

Голосование продлится в течение одного месяца — с 1 по 30 сентября 2020 года. Факты ICTV определят пять победителей: лучшего автора в каждой из категорий.

Итоги голосования будут подведены 1 октября.

Напомним, Победителями рейтинга 2019 года стали сразу два интернет-автора — Ульяна Супрун и Янина Соколова. Лучшим блогером в категории «Народный выбор» стал Дед Олесь. Об этом сообщает пресс-служба канала.

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Фото: ICTV

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