Опубликованы первые кадры второго сезона сериала «Первые ласточки»

В июле Новый канал приступил к съемкам второго сезона сериала «Первые ласточки». Работа над проектом идет полным ходом, премьера запланирована на конец 2020 года. В этом сезоне «Первые ласточки» обрели формат сериала-антологии: актеры – те же, фабула и персонажи – совершенно новые. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Подробности сюжета и распределение ролей в молодежном триллере пока не разглашают. Однако команда сериала поделилась первыми кадрами со съемочной площадки.

Второй сезон сериала получил название «Первые ласточки. Zависимые». Какой посыл скрывается за этим названием, объяснил Евгений Туник, сценарист и шоураннер сериала «Первые ласточки»:

«Мы долго искали название, которое бы характеризовало каждого из персонажей сериала, отражало сюжетные линии и имело актуальный социальный месседж. Сегодня слово «зависимость» для каждого имеет свое значение: кто-то зависим от алкоголя или наркотиков, кто-то – от социальных сетей, компьютерных игр или казино. Также она ассоциируется с тесной связью двух или нескольких людей. Есть зависимость от мнений, суждений, взглядов окружающих и общества в целом… Латинская Z в начале названии сезона дает понимание, о ком сериал: о молодых людях – сегодняшних 18-20-летних».

Напомним, ранее стало известно, что во втором сезоне «Первых ласточек» покажут новую историю и других персонажей.

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Фото: Новый канал

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