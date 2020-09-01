На канале «Украина» стартует 7 сезон сериала «История одного преступления»

В понедельник, 7 сентября, в 16:00 на канале «Украина» стартует 7 сезон документального детектива собственного производства «История одного преступления», пишет пресс-служба канала.
«Новый сезон «Истории одного преступления» покажет зрителям 100 новых эпизодов из архивов Главного следственного управления МВД Украины.
Главные герои сериала — оперативники, которые всегда берутся за расследование и справляются со всеми запутанными задачами. В каждой истории команда проекта пытается разгадать загадку человека — почему и как обычные люди становятся преступниками, и какие их внутренние мотивы.
Как и в предыдущих сезонах, истории преступлений зрителям будет рассказывать ведущая Александра Соколовская, а эксперты проекта, сотрудники МВД Украины, которые участвовали в расследованиях — Валерий Кур, Владимир Полищук и Руслан Сушко, будут объяснять детали дел.
Главные роли в сериале исполняют: Вячеслав Широков, Ирина Малыгина, Сергей Митрюшин, Максим Кузьменко, Юрий Билык, Юлия Ефименко.
Документальный детектив стартовал на канале «Украина» в 2017 году.
Напомним, ранее стало известно, что ведущим шоу «Маска» на канале «Украина», станет шоумен Владимир Остапчук.
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Фото: канал «Украина»
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