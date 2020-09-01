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Директором по маркетингу Megogo стала Валерия Толочина

от Telekritika
От Telekritika 875
Главная Диджитал Директором по маркетингу Megogo стала Валерия Толочина

Бывший руководитель подразделения Иван Шестаков сосредоточится на стратегическом развитии компании.

1 сентября должность директора по маркетингу медиасервиса Megogo заняла Валерия Толочина. Ранее сразу две должности директора по маркетингу и стратегии занимал Иван Шестаков, который сейчас работает над стратегическим развитием компании. Об этом сообщается на сайте Megogo.

Толочина имеет 18-летний опыт в сфере рекламы, маркетинга, PR, CRM, SMM и CSR. Карьеру начала в банковской сфере. В 2006 году перешла в одну из крупнейших сетей бытовой техники и электроники, где работала на позиции руководителя отдела PR, а вскоре – директором по рекламе и PR. С 2010 года возглавляла маркетинг Intertop в Украине и Казахстане, а также digital-маркетинг онлайн-магазина intertop.ua и private lebel Braska.

Отдел маркетинга Megogo будет заниматься брендингом компании, партнерскими проектам, перформанс-маркетингом и сотрудничеством с вендорами.

Напомним, cервис Megogo запустил поддержку пользователей в Apple Business Chat.

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Фото: Megogo

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