Директором по маркетингу Megogo стала Валерия Толочина

1 сентября должность директора по маркетингу медиасервиса Megogo заняла Валерия Толочина. Ранее сразу две должности директора по маркетингу и стратегии занимал Иван Шестаков, который сейчас работает над стратегическим развитием компании. Об этом сообщается на сайте Megogo.

Толочина имеет 18-летний опыт в сфере рекламы, маркетинга, PR, CRM, SMM и CSR. Карьеру начала в банковской сфере. В 2006 году перешла в одну из крупнейших сетей бытовой техники и электроники, где работала на позиции руководителя отдела PR, а вскоре – директором по рекламе и PR. С 2010 года возглавляла маркетинг Intertop в Украине и Казахстане, а также digital-маркетинг онлайн-магазина intertop.ua и private lebel Braska.

Отдел маркетинга Megogo будет заниматься брендингом компании, партнерскими проектам, перформанс-маркетингом и сотрудничеством с вендорами.

Напомним, cервис Megogo запустил поддержку пользователей в Apple Business Chat.

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Фото: Megogo

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