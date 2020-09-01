Телерейтинги: начало сезона и День Независимости

Каналы выстрелили премьерами своих флагманских шоу – «Дизель шоу» на ICTV, «Танцы со звездами» на «1+1» и «Мастер Шеф» на СТБ. На «Украине» прошла премьера новой мелодрамы.

Кроме того, в понедельник, 24 августа, Украина отмечала День Независимости, на многих каналах была праздничная сетка вещания. Чем закончилась битва в вечернем прайме праздника? Сейчас узнаем.

Общий топ

ICTV остается на первом месте, а на второе выходят «Плюсы», оттесняя «Украину» на третье. Сильно теряет «Интер», спускаясь на седьмое место, и в большую шестерку попадает «2+2». Enter film выбывает из топа, вместо него возвращается «Индиго».

В топе прайма «2+2» тоже оттесняет «Интер» на седьмое место. Значительно теряет НЛО, пропуская вперед К1 и НТН.

В понедельник в День Независимости доминировал ICTV, дальше – «1+1» и «Украина». ICTV был на первом месте почти всю неделю, кроме среды, когда уступил «Новому», и в воскресенье уступил «Плюсам».

В топе программ три канала. ICTV с самыми разными программами, «1+1» с праздничным концертом, премьерой шоу и одна мелодрама на «Украине».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка



ICTV

В прайме понедельника, в День Независимости, канал показывал две части фильма «День независимости» и не прогадал, оба фильма попали в топ программ недели: первая часть (19:20) – 14,5%/11,5% по 18-54(50+)/18-54, вторая (22:10) – 17,4%/12,7%; а потом фильм «Пастырь» (00:30) – 21,7%/17,2%, ночью фильм «Одним меньше» (02:00) – 21,8%/15,4%.

Во вторник-четверг вечерние программы (20:20): «Гражданская оборона» – 10,8%/10,1% (было 10,5%/10,6%); «Секретный фронт» – 9%/8,1% (было 7,1%/8,2%); «Антизомби» – 7,5%/5,9% (было 9%/7,4%). Повтор сериала «Пес» (вторник-четверг, 21:30) – 7,4-12,5%; после него повтор сериала «Тайные двери» (22:40–23:50) – 7,6-11,7%. После, в ночном кинопоказе, прошли фильмы «Счет», «Послесвадебный разгром», «Законопослушный гражданин», «Жанна д’Арк» – 5,3-11,2%.

В прайме пятницы, 28 августа, новый выпуск «Дизель шоу» (20:10) начал с 15,1%/13,1%, закончил с 14,8%/12%; повтор «На троих» (23:10-00:00) – 10,8-8,1%.

В субботу повторяли сериалы «Тайные двери» и обе части «Дня независимости» (09:40-18:50) – 6,6-11,8%. Дальше прошли фильмы: «Особо опасен» (19:10) – 11,3%/8,7%; «Солт» (21:10) – 10,1%/7,6%, «Мята» (23:00) – 10,9%/8,2%; «Универсальный солдат. Возвращение» (01:00) – 17,2%/10,3%.

В воскресенье днем сериал «Отдел 44» (11:40-14:50) собрал 6-10,2%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Пробуждение» (21:00) – 7,3%/5,8%; «Миссия Серенити» (23:10) – 8,9%/6,7%, «Изгой» (01:30) – 16,5%/9,6%.

«1+1»

В День Независимости прошло поздравление с этим праздником (09:10) – 12,3%/10,5%, потом был кинопоказ – в пределах 8,3%/8,7%, далее повторяли третий сезон «Сватов» (15:10-19:30) – 9,6-15,1%. Вечером прошел праздничный концерт «Светская жизнь. 15 лет» (20:30) – 13,4%/12%. Потом фильм «Преданная» (23:20) – 10,4%/7,5%.

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую» и «Міняю жінку») собирала 4,7-11,9%. В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 5,5-8,7%; повтор сериала «Сваты» (20:40, понедельник-четверг) – 10,3-12,5%. В ночном кинопоказе прошли фильмы «Силы природы», «Белоснежка и охотник», «Трудный ребенок», «Паранойя», «Фирма» – 1,6-11,4%.

В прайме пятницы «Лига смеха» (20:40) – 10,3%/7,1% (было 8%/6%); повтор «Вечернего квартала» (22:50) – 9,3%/7,6%.

Утром в субботу дайджест «Мира наизнанку» (10:00-16:40) собрал в пределах 6,3-11,3%; фильм «Водный мир» (16:40) – 5%/4,1%; фильм «Гладиатор» (20:20) – 5,4%/5,6%; документальный фильм «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс»» (23:20) – 7,9%/6,1%.

Воскресный «Мир наизнанку» (09:30-13:50) – в пределах 4,9-8,4%; после чего начался кинопоказ: снова «Гладиатор» (13:50) – 6,7%/5,7%; «Леон-киллер» (17:00) – 6,2%/5,3%.

Премьера седьмого сезона «Танцев со звездами» (воскресенье, 21:00) прошла крайне успешно – 19,5%/15,5%. После нее повторили концерт «Светская жизнь. 15 лет» (00:30) – 10,8%/10,2%.

«Украина»

Утром в понедельник трансляция торжеств по случаю Дня Независимости Украины (09:00) – 5,8%/5,5%. Дальше повтор четырехсерийки «Семья на год» (10:30-14:20) – 10,6-16,3%. Потом премьера четырехсерийки «Незабытая» (13:20-19:00) – 11-15,1%. Вечером концерт «С Днем рождения, Украина!» (20:00) – 11,3%/10,2%. Потом еще концерты «Музыкальная платформа Украины» (22:00) и «День Независимости с Океаном Эльзы» (23:00) – в пределах 2,4-4,9%.

По будням в пределах 4,6-12,4% (было 5,9-16,6%, аудитории 18-54 (50+) и 18-54) повторяются «Реальная мистика» (10:20) и «Выходите без звонка» (13:30); «История одного преступления» (17:00-19:00, по 2 серии) берет 6,6-9,4%. «Звездный путь» (будни, 09:30) – в пределах 3,6-9,3%.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорить Украина» (20:10, вторник-пятница) собирала в пределах 6,5-13,2% (было 8,2-11,8%). После нее повторяли сериал «На твоей стороне» (21:00, вторник-пятница) – 5,9-9,5%. Во вторник трансляция футбольного матча «Суперкубок Украины. Шахтер (Дц) –Динамо (Кв)» (20:50) – 8,7% по обеим аудиториям.

В субботу прошел повтор мелодрамы «Возвращение к себе» (09:50-12:50) – 8,7-12,7%; четырехсерийка «Срок давности» (12:50-17:00) – 11,6-15,5%; четырехсерийка «Успеть все исправить» (17:00-23:10) – 8,5-13,4%. Из отпуска вернулась программа «Главная тема» (суббота, 20:00) – 7,5%/8,9%.

В воскресенье повторили четырехсерийку «Семья на год» (13:00) – 9,2-18,1%, а потом прошла премьера четырехсерийки «После зимы» (17:00), начала с 15,1%/12,7%, после перерыва на новости упала до 8,2%/8,3%, закончила с 10,6%/10,3%.

Новый канал

Утром и днем по будням до 17:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Путь волшебника» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие архивные программы («Аферисты в сетях» (12:30-20:50), Improv Live Show, «Кто против блондинок?» и «Суперинтуиция») – в пределах 1,5-7%.

На этом фоне выделился фильм «Люди в черном: Интернэшнл» (понедельник, 15:00) – 10,4%/6,8%. Дальше на День Независимости прошел украинский кинопоказ. Сначала мультфильм «Похищенная принцесса. Руслан и Людмила» (17:10) – 8%/5,7%, потом фильм «Сторожевая застава» (19:00) – в пределах 5,8-8,7%.

В четверг 27 августа начался новый сезон «Кто сверху?» (19:00) – 13,6%/10,6%.

В пятницу фильм «Красотка» (18:50) – 11,7%/9,5%. Вечерний и ночной кинопоказ будней шел с переменным успехом от 4% до 10,9%. Субботнее кино было таким: «Перси Джексон и похититель молний» (18:40) – 9,7%/6,8%; «Перси Джексон. Море чудовищ» (21:00) – 11,3%/8,4%; «Мама» (23:00) – 9,2%/6,6%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Ученик чародея» (18:50) – 8,2%/7,5%; «Валериан и город тысячи планет» (21:00) – 9,4%/7%, «Евротур» (23:50) – 6%/5,6%.

СТБ

В понедельник-четверг с утра в пределах 2,9-8,2% собирали повторы: сериалы «Комиссар Рэкс» «Скорая помощь» и шоу «Мастер Шеф-8». В пятницу марафоном шла «Слепая» (09:30-19:00) – в пределах 1,5-9,9%.

В предпрайме понедельника-четверга дайджест ток-шоу «Один за всех» двойным слотом (18:10-20:20) собирает в пределах 4,4-7,3%; повтор сериала «У каждого своя ложь» (20:20, понедельник-четверг и 21:00 в пятницу, по две серии) – 2,2-6,8%; повтор сериала «Доктор Хаус» (23:10) – 2,5-4,9%. Повтор «Мистических историй с Павлом Костициным» (понедельник-среда, 01:00) – 1,2-5,2%. В прайме пятницы реалити «Наречена для тата-3» (19:00-21:00) – 6%/4,7% (было 5,7%/4%).

В субботу повтор тележурнала «Невероятная правда о звездах» (09:30) – 4,6%/3,7% (было 3,9%/3,8%); повтор сериала «У каждого своя ложь» (до 17:00) – в переделах 1,7-7%. Вечером выпуск нового шоу «Званый ужин» (17:00 + повтор в 23:40) набирает – 7,6%/8,1% (было 5,6%/4,9%), повтор – 7,1%/8,1%; Премьера десятого сезона «Мастер Шеф» (суббота, 19:00) – 9,9%/8,1%.

Утром в воскресенье повторы «Мастер Шеф-10» и «Хати на тата» (08:40-19:00) – 4,2-8,3%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 9,7%/8,8% (было 6,9%/7,2%); премьера 16 сезона ток-шоу «Один за всіх» (20:00) – 8,5-9,1%, потом дайджесты – в пределах 6,6-7,8%; дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (23:10) – 6,3%/6,8% (было 8,9%/8,1%).

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга с большим разлетом – 1,7-9,7% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы «Опер по вызову-4» (19:20), «Звонарь-2» (20:10), «CSI. Место преступления» и «Кости» (22:10-01:40). В понедельник в 17:00 фильм «В поисках сокровищ нибелунгов» – 4,1%/3,5%.

Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Гнев» (19:20) и «Знамение» (21:10) собрали в пределах 3,5-4,7%, в субботу «Трансформеры-3» (19:00) и «Год дракона» (22:00) дошли до 4,8%, а в воскресенье «Аватар» (19:00) – 6,3%/6,8%.

Второй эшелон

«Интер»

Утром в понедельник трансляция официальных мероприятий при участии Президента Украины по случаю Дня Независимости (09:00) – 3,5%/1,9%; концерт «Славянский базар. С Украиной в сердце!» (13:40-15:40) взял 4,7%/4%. Вечером концерт «Украина. Голос. Душа. Т. Повалий» (22:00) – 2,2%/2,5%.

Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери» (11:10), «Хорошее здоровье» (13:20) – в пределах 1,1-5,6%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» – 4,3%/4,1%.

Повторы докудрамы «Вещдок» (будни, 14:20-17:30) – в пределах 2,5-7,1%. Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:10) прошло в пределах 4,4-6,7%; «Вещдок. Особый случай» (21:00) – 2,3-6,9%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10 и 23:00 в пятницу) – 4,8-10,2%. Вечером пятницы в 21:00 фильм «Ты не ты» – 3%/2,7%.

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) значительно теряет – 1,7%/2,7% (было 7,4%/3,3%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) – 3,6%/1,7% (было 2,9% по обеим аудиториям); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 5,6%/4,3% и 6,9%/3,8% (было 8,8%/4,3% и 7,9%/4,7% соответственно). В субботу днем традиционный киномарафон: «Полынь – трава горькая» (11:10) – 3,9%/4,8%; «Дело было в Пенькове» (13:00) – 3,9%/4,3%; «Весна на Заречной улице» (15:00) – 4,5%/4,9%. Дальше прошел сериал «Таисия» (17:00-22:20) – в пределах 2,9-6,2%. Вечером в субботу концерт «Лучший – навсегда! Валерий Леонтьев» (00:30) – 3,5%/3,9%, и фильм «Малахольная» (22:00) – 2,7%/3,5%.

В воскресенье в 10:00 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой – 6,8%/4% и 6,1%/3,2% (было 5,8%/3,2% и 6,1%/3,7%); фильмы: «Фабрика грез» (20:30) – 1,3%/1,1% и «Весна на Заречной улице» (23:10) – 2,4%/1,3%.

ТЕТ

По будням в 17:10 шоу «Богиня шопинга. Экстремальный сезон» – в пределах 2,2-6,6%. Скетчком «Евродиректор» (по будням, 19:20, по две серии) – в пределах 1,8-4,8%.

В те же будни скетчкомы «Танька и Володька» (18:10) и «Однажды под Полтавой» (20:20) собрали в пределах 1,4-4,9%; «Страна У» (23:50) – 2,1-5%. В 21:20 понедельника-пятницы показали пять частей мультфильма «Ледниковый период» – 3,3-5,6%. Вечером субботы фильм «Стивен Хокинг. Теория всего» (21:00) – 1,7/1,6%.

Итоговые новости

«ТСН-неделя» («1+1», воскресенье, 19:30) начала с 11,7%/11,8%, закончила с 14,2%/12,9%. «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) начали с 14%/13,1%, закончили с 11,6%/10,7%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) начали с 10,8%/11,8%, закончили с 7,3%/7,9%.

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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