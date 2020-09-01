Полиция назвала мотив убийства журналистки на Мальте

Полиция Мальты считает, что журналистка Дафна Каруана Галиция была убита из-за того, что собиралась рассказать о соглашении по финансируемой государством электростанции, заявили во время судебного слушания. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Guardian.

В начале 2017 года Каруана Галиция получила массив данных из 600 тыс. электронных писем от энергетической компании, частично принадлежащей Йоргену Фенеку, который теперь является главным подозреваемым в убийстве. Компания Electrogas имеет прибыльную концессию на поставку электроэнергии государственному поставщику электроэнергии Мальты.

На суде было объявлено, что сделка стала предметом расследования отдела по экономическим преступлениям полиции Мальты. Информацию подтвердил один из двух детективов, которые ведут расследование убийства. Он давал показания во время сбора доказательств против Фенека, которому ранее было предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства Каруаны Галиции.

Инспектор сказал, что полиция действовала, исходя из предположения, что преступление было мотивировано желанием скрыть информацию о Electrogas.

«Вот почему мы говорим, что она была убита из-за того, что собиралась опубликовать, а не того, о чем она уже писала. Это предмет отдельного полицейского расследования подразделения по экономическим преступлениям», — сказал он.

Фенек был арестован в прошлом году на борту своей яхты, когда она отходила от Мальты. Полиция сообщила суду, что, по их мнению, он пытался бежать из страны. Фенек отрицает свою причастность к убийству. В суде Фенек слушал, как его адвокаты подали новое ходатайство об освобождении под залог. Он просит разрешения вернуться домой под ограниченным надзором полиции.

Слушания в понедельник были сосредоточены на доказательствах, собранных следствием. Фенек был назван вдохновителем заговора с целью убийства, а посредником между заказчиком и исполнителями назвали Мелвина Теума. Он был помилован президентом в обмен на показания против Фенека.

В суде заявили, что Теума посетил Фенека в его доме на следующий день после убийства. Он утверждает, что видел, как Фенек сидел с группой людей за столом. Среди присутствующих, как утверждается, был Тураб Мусаев, который работает в совете директоров Electrogas вместе с Фенеком. Мусаев – бывший глава торгового подразделения государственной нефтяной компании Азербайджана Socar, которой принадлежит треть предприятия Electrogas. Его просили давать показания, и ранее он заявлял, что у него нет оснований подозревать причастность Фенека к убийству.

Напомним, в 2017 году мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция, которая расследовала тему коррупции в своей стране и странах ближнего зарубежья, погибла в результате взрыва бомбы, заложенной в ее автомобиль. В прошлом году 20 ноября задержали бизнесмена Йоргена Фенека, который пытался покинуть остров на своей яхте, однако ее перехватили Вооруженные силы Мальты.

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Фото: AFP

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