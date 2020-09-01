Пять университетов стали участниками проекта «Академия преподавателей журналистики»

Deutsche Welle Akademie и ОО «Украинский институт медиа и коммуникации» отобрали пять университетов, которые примут участие в проекте «Академия преподавателей журналистики» (Journalism Teachers ‘Academy). Цель проекта – повысить качество журналистского образования с помощью улучшения методики преподавания на факультетах/кафедрах журналистики украинских вузов, ее адаптации к новейшим дидактическим стандартам. Об этом сообщает «Украинский институт медиа и коммуникации».

В следующие три года организаторы проекта будут работать с такими вузами:

— Донецкий национальный университет имени Василия Стуса (Винница);

— Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;

— Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

— Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

— Запорожский национальный университет.

«Сегодня журналистское образование, как и вся медиаотрасль, стоят перед многими новыми вызовами. Индустрия постоянно трансформируется из-за развития технологий, давления новых игроков на глобальном медиарынке, таких как Facebook, Google и других, — говорит исполнительный директор ОО «Украинский институт медиа и коммуникации» Диана Дуцик. — Мы очень надеемся, что наш проект поможет справиться преподавателям журналистики хотя бы с частью вызовов. Наша совместная с DW Akademie программа сейчас ориентирована на новые методики преподавания дистанционно. Она поможет преподавателям подобрать удобные для них инструменты для эффективной работы со студентами-журналистами. Но хочу подчеркнуть, что проект не будет ограничиваться сотрудничеством только с пятью отобранными университетами. Мы планируем привлекать и преподавателей журналистики других вузов к нашим активностям».

Первый вуз – Донецкий национальный университет – начнет свое участие в проектах Journalism Teachers ‘Academy уже осенью. По условиям проекта, дополнительно будут отобраны несколько преподавателей из других высших учебных заведений региона, которые присоединятся к основной группе.

Напомним, в фокусе Академии преподавателей журналистики будут новые методики преподавания и подходы к оценке, онлайн-образование, визуализация учебных материалов, опыт западных университетов.

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Фото: unsplash

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