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Телеканал УНИАН начинает вещать в HD-качестве

от Telekritika
От Telekritika 435
Главная Новости Телеканал УНИАН начинает вещать в HD-качестве

С 1 сентября.

Группа 1+1 media продолжает реализацию стратегии расширения портфолио телеканалов группы в высоком качестве. С 1 сентября к каналам группы, вещающим в HD, присоединится телеканал УНИАН.  Сегодня телеканал появится в HD-качестве в сети провайдеров программных услуг и будет доступен подписчикам платформ 1+1 video и «Киевстар ТВ». Об этом сообщает пресс-служба 1+1 media.

«Для группы 1+1 media и для медиарынка Украины в целом – это важный шаг на пути к развитию платного телевидения. Каналы в HD-качестве – это каналы сегмента рay TV, которые имеют высокое качество вещания, четкое изображение, а также являются дополнительной стоимостью на рынке платного телевидения», — прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

Ранее в HD-качестве стали вещать каналы «1+1», «2+2», ТЕТ и «ПлюсПлюс». В планах группы 1+1 media – перевести 7 собственных телеканалов в высокое разрешение.

Напомним, в августе проекту ТСН.ua исполнилось 12 лет. Этой осенью планируется запуск обновленного сайта.

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Фото: 1+1 media

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