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СМИ сообщили о возможной сделке по продаже TikTok 1 сентября

от Telekritika
От Telekritika 169
Главная Диджитал СМИ сообщили о возможной сделке по продаже TikTok 1 сентября

Однако ее могут сорвать новые требования китайского правительства по экспорту технологий.

О сделке по продаже видеоприложения TikTok американской компании может быть объявлено во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNBC.

По данным телеканала, владелец сервиса, китайская компания ByteDance, уже определился с покупателями своего сегмента бизнеса в США, Австралии и Новой Зеландии. Однако сделка может быть сорвана или приостановлена из-за правительства КНР, которое 28 августа обновило список технологий, экспорт которых требует специального разрешения. В перечень вошла используемая в TikTok технология искусственного интеллекта.

Напомним, владельцы приложения TikTok подали иск в суд, чтобы оспорить указ президента США Дональда Трампа, запрещающий сделки с китайскими владельцами приложений TikTok и WeChat.

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Фото: Unsplash

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