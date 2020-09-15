Телерейтинги: новые сериалы, ожидание премьер и немного футбола

На «Украине» вышел третий сезон «Выходите без звонка» и новая мелодрама «Игра в судьбу», а СТБ запустил сериал «След». Премьеры новых шоу ожидают нас в следующие недели и в начале октября. Самыми популярными передачами остаются «Танцы со звездами» на «1+1» и «Дизель шоу» на ICTV.

Общий топ

ICTV остается на первом месте, «Плюсы» перемещаются на второе за счет падения показателей у «Украины». «Новый» выходит на четвертое место, оттесняя СТБ на пятое. Хорошо набирают ТЕТ и «Мега».

В топе прайма на первое место выходит ICTV, а на третье – «Новый». «2+2» остается в топ-6. Набирают ТЕТ, «Индиго» и «Сонце», в топе появляется Enter Film.

В течение недели доминировал ICTV, только во воскресенье уступив «Плюсам».

В топе программ на этот раз тоже только ICTV и «1+1».

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

ICTV

В прайме пятницы, 11 сентября, новый выпуск «Дизель шоу» (20:10) начал с 15,7%/12,8% по 18-54(50+)/18-54, закончил с 18,1%/16,1% (было 18,8%/14,4% и 20,5%/16% соответственно); «На троих» (23:10-00:00) – 11,9-15%.

Политическое шоу «Свобода слова» (понедельник, 22:20) наращивает, но остается ниже среднего по каналу – 5,8%/4,8% (было 2,4%/2,2%).

В понедельник-четверг вечерние программы (20:20): «Больше чем правда» – 6,5%/8,4%, «Гражданская оборона» – 10,7%/11,2% (было 9,6%/10,1%); «Секретный фронт» – 9,1%/9,5% (было 7,4%/8,2%); «Антизомби» – 10%/9,4% (было 6,8%/7,5%). Повтор сериала «Пес-5» (понедельник-четверг, 21:30) – 9,3-15% (было 8-10%); после него повтор сериала «Менталист» (вторник, четверг, 22:40-23:50) – 7,2-15,6% (было 6,6-9,2%). В ночном кинопоказе прошли фильмы «Засада», «Сикарио», «DOA: живой или мертвый», «Слепая ярость», снова «Засада» – 5,2-20,2%.

В субботу повторяли сериалы «Тайные двери» и «Пес-5» (10:10-17:00) – 3,9-15,8%. Дальше прошли фильмы: «Национальная безопасность» (17:00) – 9,2%/6,6%; «Механик. Воскрешение» (19:10) – 10,7%/11,3%; «Перевозчик-3» (21:10) – 11,5%/11,2%, «Наемник» (23:10) – 13%/10,2%; опять «Сикарио» (01:20) – 16,7%/14%.

В воскресенье днем сериал «Пес-2» (11:30-14:50) собрал 6,8-11%; дальше – кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Хитмэн. Агент 47» (20:50) – 8,6%/6,7%; «Хитмэн» (22:50) – 12,8%/8,8%, «Каратель» (00:40) – 14,4%/11,4%.

«1+1»

Новый выпуск седьмого сезона «Танцев со звездами» (воскресенье, 21:00) стал самой популярной передачей недели – 20,2%/15,6% (было 18,5%/14,9%). После показали фильм «Королева бензоколонки» (00:40) – 10,2%/8,3%.

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую», «Рассмеши комика» и «Міняю жінку») собирала 2,9-12,9%. В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 4,4-7,9%; программа «Секретные материалы» (понедельник-пятница, 19:00) – 3,5-5,3%. Повтор сериала «Сваты» (20:40, понедельник-четверг) – 8,6-13,1%.

Политическое шоу «Право на владу» (четверг, 21:50) – 4,1%/4,9% (было 5/5,4%). Передача «Гроші» (понедельник, 22:50) – 7,1%/7,8% (было 8,7%/7,2%); «Дубинизмы» (понедельник, 00:00) – 3,3%/4,7% (было 8,3%/5,7%). Шоу «Почти бывшие» (22:40) – 6,7%/6,6% (было 8,8%/7,3%). «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:40) – 9,4%/6,7%. В ночном кинопоказе прошли фильмы «Дьявол носит Прада» (четверг, 00:50) – 2,1%/2,6% и «Возле моря» (00:10) – 6,3%/6,1%.

В прайме пятницы «Лига смеха» (20:40) – 11,9%/10,1% (было 9,3%/7,1%); повтор «Вечернего квартала» (22:00) – 9,6%/9,8%.

Утром в субботу повтор «Сватов» (11:00-15:30) собрал в пределах 8,1-12%; повтор «Танцев со звездами» (15:30-19:30) – 7,5%/7%. Новый выпуск «Вечернего квартала» (20:00) – 11,9%/10,1%; документальный фильм «25 лет. Ты не один» (22:00) – 9%/6,6%; «Светская жизнь» (23:50) – 10,2%/7,9%.

Воскресный дайджест «Мира наизнанку» (09:30-18:20) – в пределах 6,3-11,7%. После чего «Украинские сенсации. Апостол греха» (18:20) – 8,8%/5,1%.

«Украина»

По будням в пределах 2,6-13,1% по аудиториям 18-54 (50+) и 18-54 повторяются «Реальная мистика» и «Агенты справедливости»; «История одного преступления» (16:00-18:00, по 2 серии) берет 4,9-10,6%. «Звездный путь» (вторник-пятница, 09:30) – в пределах 3,9-8,7%.

В понедельник 7 сентября стартовал третий сезон сериала «Выходите без звонка» (будни, 18:00) – пока что ниже среднего по каналу – 6,2-8,7%.

Вечерняя линейка ток-шоу «Говорить Украина» (20:10, понедельник-четверг) собирала в пределах 8,8-12,6% (было 7,8-13,6%). В пятницу в то же время «Громкое дело» – 6,4%/8,4% (было 8,7%/9%). После 21:00 в понедельник-четверг сериал «На твоей стороне» – 8,3-11,9%. Программа «Контролер» (вторник, 23:20) – 9,6%/8% (было 7,2%/8,3%). В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» – 4,5%/3,5% (было 3,9%/3,4%).

В субботу прошел повтор четырехсерийки «Я никогда не плачу» (08:40-12:50) – 6,4-11,6%; потом повтор четырехсерийки «Пробуждение любви» (12:50-17:10) – 6,8-12,6%; премьера четырехсерийки «Игра в судьбу» (17:10-23:50) – 8,1-13,6%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) – 6,6%/8,2% (было 8,8%/7,8%). Фильм «Совсем другая жизнь» (23:50) – 7,7%/9,7%.

В воскресенье повторили четырехсерийку «Стеклянная комната» (09:00-13:00) – 7,5-13,7%, а потом прошли четырехсерийки: «Кровная месть» (13:00) – 8,4-11,8% и «День Святого Валентина» (16:50-23:10) – 5,7-11,8%.

Новый канал

Утром и днем по будням до 19:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Путь волшебника» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие архивные программы («Аферисты в сетях», «Кто сверху?», «Кто против блондинок?» и «Суперинтуиция») – в пределах 1,4-8,9%.

В четверг свежий выпуск «Кто сверху?» (19:00) – 12,1%/8,9% (было 12,2%/10,3%). В понедельник тревел-шоу «У кого больше?» (19:00) – 7%/4,9% (было 5,2%/4,4%).

В пятницу фильм «Код Да Винчи» (19:00) – 6,4%/5,7%. Вечерний и ночной кинопоказ будней шел с переменным успехом от 5,3% до 9,3%. Субботнее кино было таким: «Сокровища нации» (18:20) – 7,5%/6%; «Сокровище нации. Книга тайн» (21:00) – 9,1%/7,9%; «Токсичная акула» (23:40) – 9,6%/9,7%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Последний охотник на ведьм» (19:50) – 9,9%/8,9%; «Охотники на ведьм» (22:00) – 8,5%/8,3%, «Дело № 39» (23:50) – 6,1%/5,3%.

СТБ

В понедельник-четверг с утра в пределах 1,6-9,7% собирали повторы: сериалы «Комиссар Рэкс», «Я тебе все докажу» и шоу «Мастер Шеф-8». В пятницу марафоном шла «Слепая» (11:20-19:00) – в пределах 4,9-11,9%.

В предпрайме понедельника-четверга новые выпуски реалити «Супермама» (18:00) собирают в пределах 4,6-9,4%; потом вечерняя линейка передач в 19:10: «Детектор лжи-10» – 7,9%/6,7% (было 8%/6,1%); «Тайны ДНК» – 6,9%/6,7% (было 8,6%/6,7%); «О чем молчат женщины» – 5,1%/4,3% (было 7,5%/5,3%); «Один за всех» – 6,4%/5,7% (было 5,1%/4,5%).

Потом повтор сериала «Поймать Кайдаша» (20:20, понедельник-четверг, по две серии + серия в 22:50) – в переделах 5,4-12,5%. Повтор сериала «Доктор Хаус» (23:40) – 3,7-10%. «Мистические истории с Павлом Костициным» (понедельник-среда, 01:30) – 2,1-8,5%; потом «В поисках истины» (02:30) – 2-7,1%.

В прайме пятницы премьера сериала «След» (19:00-23:30) – 5,4-9,9%.

В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (10:00) – 8,6%/4,6% (было 8,7%/6,1%); повтор сериала «Поймать Кайдаша» (до 17:00) – в переделах 1,7-7,7%. Вечером выпуск нового шоу «Званый ужин» (17:00 + повтор в 23:00) – 5,6/4,7% (было 7,8% по обеим аудиториям), повтор – 5%/4%; свежий выпуск десятого сезона «Мастер Шеф» (суббота, 19:00) – 7,3%/6,2% (было 7%/5,3%).

Утром в воскресенье повторы «Мастер Шеф-10» и «Супермама» (10:50-19:00) – 2,8-6,6%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 7,9%/9% (было 7,3%/7,7%); ток-шоу «Один за всіх» (20:00) – 10%/9,9% (было 8,4%/8,5%); потом дайджесты – в пределах 4,3-8,1%; дайджест «Я стесняюсь своего тела-6» (23:40) – 5,7%/5,3% (было 4,9%/5,8%).

«Интер»

Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериал «Госпожа Фазилет и ее дочери» (11:10), «Хорошее здоровье» (13:20) – в пределах 1,7-4,8%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» – 4,8%/3%. Передача «Жди меня. Украина» (понедельник, 15:50) – 3,8%/5,3% (было 1,4%/2,7%).

Повторы докудрамы «Вещдок» (будни, 14:20-17:30) – в пределах 2,8-7,9%. Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:00) прошло в пределах 6,1-8,7%; «Вещдок. Особый случай» (понедельник-четверг, 21:00) – 3,2-4,9%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10) – 3,9-7,8%. Документальный проект «Мир и война» (пятница, 21:00) – 2%/1,2%.

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) – 5,5%/3,2% (было 3,6%/1,7%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) – 4%/4,1% (было 2,1%/1,2%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 5,9%/4,7% и 6,4%/3,9% (было 7%/3,5% и 7,3%/4% соответственно). В субботу днем традиционный киномарафон: «Три плюс два» (11:10) – 4,9%/4,2%; «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (13:00) – 7,3%/5,8%. Сериал «По разным берегам» (15:50-20:00) – в пределах 3,5-5,3%. Дальше прошли концерт «Интер. Лайма. Рандеву» (20:30) – 4%/3,5% и фильм «В Париж!» (22:10) – 3,7%/3,3%.

В воскресенье в 10:00 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой – 6,5%/4,2% и 6,9%/4,6% (было 4,9%/4,2% и 3,2%/3,1%); фильмы «Выстрел в бездну» (20:30) –2,2%/1,7%; «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (23:00) – 4,3%/2,7%.

Второй эшелон

«2+2»

Вечерняя сетка понедельника-четверга с большим разлетом 2,2-7% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:10, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериалы: «Опер по вызову» (19:20), «Звонарь-2» (20:10) и «Кости» (22:10-01:40). В пятницу в 18:50 прошла трансляция футбольного матча Чемпионата Украины Динамо (Киев) – Десна (Чернигов) – 5,4%/4,7%.

Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Первое убийство» (21:00) и «Петля времени» (23:00) собрали в пределах 2,7-3,1%; в субботу «Бамблби» (18:50) и «Хищники» (21:10) дошли до 4,7%, а в воскресенье «Осада» (19:00) и «Командо» (21:10) – до 4,9%.

ТЕТ

По будням в 17:10 шоу «Богиня шопинга. Экстремальный сезон» – в пределах 2,1-4,7%. Шоу «4 свадьбы» (по будням, 16:00) – в пределах 2,2-3,5%.

В те же будни скетчкомы «Танька и Володька» (18:10) и «Однажды под Полтавой» (19:10) собрали в пределах 1,7-6,9%; «Страна У» (23:00) – 1,5-5,9%. В 21:20 понедельника-пятницы показали фильмы «Пятый элемент», «Леон-киллер», «Особое мнение», «Мексиканец» и «Выживший» – 1,9-6,2%.

Итоговые новости

«ТСН-неделя» («1+1», воскресенье, 19:30) – 14,2%/12,8%. «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) начали с 15,7%/14,1%, закончили с 10,9%/9,8%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) начали с 8,1%/8,2%, закончили с 6,8%/6,5%. «Подробности недели» («Интер», пятница, 20:00) – 5,7%/4,9%.

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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