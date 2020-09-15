УПЛ-ТВ должно появиться к 2021 году

УПЛ-ТВ – телевидение Украинской футбольной премьер-лиги – должно существовать к 2021 году, чтобы начинать подготовку к тендеру по продаже прав на трансляцию матчей чемпионата Украины по футболу сезона 2022-2023 годов. Такую точку зрения высказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК «Шахтер», член рабочей группы по созданию УПЛ-ТВ Юрий Свиридов. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Год назад был тендер, и права на трансляцию матчей УПЛ были проданы «Медиа Группе Украина». Этот контракт действует три года. Поэтому задача будущего УПЛ-ТВ – максимально готовиться к следующему циклу продаж… Через год, в 2021 году, уже необходимо будет начинать подготовку к тендеру. И к этому моменту уже должно существовать УПЛ-ТВ, как компания, которая может претендовать на часть телевизионных прав», — отметил член рабочей группы.

По словам Свиридова, к тому времени телеканал уже должен быть узнаваемым, но не должен быть каналом только нескольких матчей. «Речь идет о том, чтобы создавать дополнительные продукты о каждом клубе, какие-то визитки, сюжеты в равной степени о каждом клубе, которые бы промотировали их всех… Кроме того, будет возможность показывать архивные матчи, транслировать поединки Первой лиги, игры молодежных команд, интересные футзальные игры, женскую лигу. Возможности открываются интересные», — пояснил он.

Свиридов отметил, что ориентировочно в середине ноября должны состояться общие сборы клубов УПЛ, на котором должны договориться о том, каким будет телеканал, и после этого уже начнется работа над его созданием. По его словам, необходимо ставить задачу увеличения стоимости ТВ-прав на матчи УПЛ, которая сейчас составляет $6 млн, как минимум вдвое – до $12 млн. Он также убежден, что как только в этой сфере в Украине будет создан рынок, в нее пойдут инвестиции. Например, представители УПЛ ведут переговоры с компанией Mediapro, которая работает с испанской Ла Лигой и занимается маркетингом ее телеправ.

Свиридов сообщил, что параллельно есть идея создания УПЛ-ТВ Интернешнл для болельщиков за пределами Украины. «Сейчас очень сложная система продажи прав на конкретную страну, и от нее нужно уходить. Нужно продавать напрямую болельщикам, вне зависимости от того, где они находятся. И если этот человек готов заплатить $50 в год за все матчи УПЛ, то мы должны удовлетворить такой спрос», — отметил он.

Напомним, 9 сентября прошло второе заседание рабочей группы по созданию УПЛ ТВ. Его планируют запустить на ОТТ-платформе, в будущем телеканал может стать мультиспортивным.

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Фото: unsplash

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