«Медіа Група Україна» виступила із заявою щодо результатів повторно оголошеного конкурсного відбору управителя УМХ

«Медіа Група Україна» оприлюднила заяву щодо результатів конкурсного відбору управителя УМХ, повторно оголошеного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Наводимо її текст повністю.

«Медіа Група Україна» заявляє, що процедура, за якою відбувався конкурс, і, відповідно, його результати не відповідають нормам чинного законодавства. Як ми й наголошували раніше, перед початком конкурсу мала б бути проведена оцінка активів, що виставляються на конкурс, а учасникам конкурсу – представлена інформація про ці активи, на основі якої можна було б складати реальні бізнес-програми розвитку активів УМХ. Тим більше, що критеріями, за якими АРМА обрало переможця, були саме «найбільш вигідні економічні умови управління активами», про що й було повідомлено в офіційному пресрелізі Агентства.

У «Медіа Групи Україна» виникає запитання щодо підґрунтя для формування конкурсної пропозиції, зокрема доходів від управління активами УМХ переможця конкурсу, а саме: прогнозований щомісячний дохід у розмірі 32 276 000 грн (без ПДВ), з яких 7 992 571 грн переможець планує перераховувати до Державного бюджету (дані щодо програм учасників конкурсу доступні після опублікування Протоколу засідання тендерного комітету АРМА, на якому було визначено переможця.

«Медіа Група Україна» намагалася скласти реальну та об’єктивну економічну програму розвитку активів УМХ. Саме з цією метою нами було надіслано офіційний запит до АРМА, у якому ми просили надати вичерпну інформацію щодо економічного стану активів, які були виставлені на конкурс. Проте у відповідь ми отримали лише перелік юридичних осіб, наприкінці якого зазначалося: «Звертаємо увагу, що у розпорядженні АРМА відсутні додаткові відомості стосовно юридичних осіб, акцій (цінних паперів), майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, нерухомого та рухомого майна, поліграфічного обладнання та інші дані, зазначені у зверненні, оскільки наявність такої інформації не є обов’язковою умовою для прийняття в управління АРМА арештованих активів». Повна відповідь АРМА на запит «Медіа Групи Україна» доступна за посиланням. Жоден відповідальний економіст чи фінансист на основі цієї інформації не став би складати бізнес-програму, яка має гарантувати динамічний розвиток цих активів, а також щомісячні мільйонні відрахування до бюджету. Можливо, інші учасники конкурсу отримали повнішу інформацію від АРМА та мали можливість скласти детальні економічні програми, адже конкурсні умови не містили будь-якої конкретики щодо активів УМХ, а вся додаткова інформація надавалася АРМА в індивідуальному порядку і навіть, можливо, в різних обсягах.

Вважаємо, що за таких умов, конкурс був проведений непрозоро, безумовно, з порушенням чинного законодавства.

Заявляємо, що права «Медіа Групи Україна» як рівноправного учасника конкурсу були порушені.

«Медіа Група Україна» звертається до суду та оскаржуватиме дії АРМА.

Вважаємо, що результати конкурсу мають бути скасовані. Передача майна, майнових та корпоративних прав, цінних паперів «Українського Медіа Холдингу» має відбуватись згідно з нормами чинного законодавства України, а саме – через електронну систему ProZorro з відкритими даними попередньо проведеної оцінки активів, що виставляються на конкурс».

Нагадаємо: 1+1 media заявила про подальші кроки щодо управління активами УМХ.

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Фото: МГУ

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