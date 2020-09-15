39% аудитории слушают подкасты более 6 часов в неделю

Согласно данным исследования Podcast Download 2020, количество пользователей, которые слушают подкасты долго, постоянно растет.
Аналитики отметили следующие моменты:
- 39% аудитории слушают подкасты более 6-ти часов в неделю (в 2019 году их было 36%, а в 2018 — 34%). С 2017 года рост количество таких слушателей составил 22%.
- Время, которое пользователи тратят на прослушивание подкастов в неделю, выросло на 16%.
- 22% слушателей предпочитают Apple Podcasts, а 20% — Spotify, при этом растет количество пользователей, которые слушают подкасты на каких-то других платформах (16%).
- Основная масса слушателей, которые обратились к подкастам в 2020 году, — молодые мужчины и женщины.
Главными темами этого года стали:
- Новости / Текущие события.
- Стендапы.
- Развлечения, поп-культура.
- Сторителлинг / Драма / Тру крайм.
- Технологии.
Ранее мы сообщали, что ViacomCBS запустит линейку подкастов.
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Фото: Unsplash
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