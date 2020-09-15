39% аудитории слушают подкасты более 6 часов в неделю

Согласно данным исследования Podcast Download 2020, количество пользователей, которые слушают подкасты долго, постоянно растет.

Аналитики отметили следующие моменты:

39% аудитории слушают подкасты более 6-ти часов в неделю (в 2019 году их было 36%, а в 2018 — 34%). С 2017 года рост количество таких слушателей составил 22%.

Время, которое пользователи тратят на прослушивание подкастов в неделю, выросло на 16%.

22% слушателей предпочитают Apple Podcasts , а 20% — Spotify , при этом растет количество пользователей, которые слушают подкасты на каких-то других платформах (16%).

, а 20% — , при этом растет количество пользователей, которые слушают подкасты на каких-то других платформах (16%). Основная масса слушателей, которые обратились к подкастам в 2020 году, — молодые мужчины и женщины.

Главными темами этого года стали:

Новости / Текущие события. Стендапы. Развлечения, поп-культура. Сторителлинг / Драма / Тру крайм. Технологии.

Ранее мы сообщали, что ViacomCBS запустит линейку подкастов.

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Фото: Unsplash

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