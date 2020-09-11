ViacomCBS запустит линейку подкастов

Компания ViacomCBS заключила соглашение с iHeartRadio на производство линейки подкастов, передает deadline.com.

Среди новых проектов будет, например, популярное шоу Yo! MTV Raps. Продакшеном новых подкастов будет заниматься студия Comedy Central. В ViacomCBS планируют запустить подкасты под брендами своих развлекательных каналов.

«Итак, наш план прост: мы направим все наши ресурсы на поддержку развлекательных ТВ-брендов ViacomCBS. В успехе мы не сомневаемся, потому как имеем мощный продакшен, огромные дистрибьюторские и маркетинговые возможности, а также эффективный сейлз-департамент», —прокомментировал сделку Конал Бирн, президент iHeartPodcast Network.

Когда стартуют первые выпуски, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что прибыль в подкаст-индустрии США превысит $1 млрд к 2021 году — прогноз.

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Фото: Unsplash

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