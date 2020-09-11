12 сентября состоится премьера фильма «1+1. 25 років ти не один»

12 сентября в 22:00 на «1+1» состоится премьера специально созданного к юбилею канала фильма «1+1. 25 років ти не один», в котором зрителям раскроют эксклюзивные подробности работы над масштабными проектами собственного производства канала и напомнят о популярных международных продуктах, которые именно на «1+1» стали впервые доступны украинцам, передает пресс-служба.

В этом году «1+1» празднует юбилей — 25 лет, и в честь знаменательной даты команда «1+1 Продакшн» создала фильм «1+1. 25 років ти не один», в котором зрители увидят архивные кадры с первых дней основания канала, вспомнят любимые проекты и вернутся в дни знаковых в истории независимой Украины событий.

А откровенными мыслями о роли телевидения в становлении государства, признаниями о победах и препятствиях, драмах и рисках в подготовке культовых проектов канала в киноленте поделятся политики, лидеры мнений, создатели канала, знаменитости и продюсеры. Среди них: первый Президент Украины Леонид Кравчук, режиссер, продюсер, соучредитель «1+1» Александр Роднянский, Министр культуры и информационной политики Украины, почетный президент «1+1 медиа» Александр Ткаченко, ведущая ТСН Алла Мазур, звездные артисты Monatik, Надя Дорофеева, ведущие Дмитрий Комаров, Юрий Горбунов и другие.

Ранее стало известно, как прошел спецвыпуск «Сніданку з 1+1» в День Независимости.

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Фото: «1+1»

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