Александр Ткаченко отчитается за первые 100 дней в должности министра

14 сентября в Киеве состоится пресс-конференция министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко по случаю 100-дневного пребывания в должности министра. Об этом сообщается на Facebook-странице министерства.

Мероприятие начнется в 12-00 во внутреннем дворике Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15).

Во время мероприятия министр расскажет о достижениях за этот период, а также определит видение и стратегические цели Министерства культуры и информационной политики.

Аккредитация СМИ проводится до 22:00 11 сентября по форме. О решении относительно аккредитации журналистам сообщат в течение 12 сентября.

Ранее мы сообщали, что Ткаченко анонсировал масштабный проект по медиаграмотности.

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Фото: пресс-служба Александра Ткаченко

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