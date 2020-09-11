ИМИ опубликовал рейтинг самых посещаемых украинских онлайн-медиа

Эксперты Института Массовой Информации (ИМИ) проанализировали данные сайта SimilarWeb и составили топ—50 самых посещаемых украинских онлайн-медиа. Об этом ИМИ сообщает на своем официальном ресурсе.

На днях SimilarWeb обнародовал свежую статистику трафика сайтов за август 2020 года. На основе этой статистики ИМИ составил рейтинг посещения украинских онлайн-медиа. Мы публикуем топ-10 самых читаемых СМИ:

1. Pravda.com.ua, 39,88 млн просмотров

2. Strana.ua, 28,44 млн просмотров

3. 24tv.ua, 26,27 млн просмотров

4. Korrespondent.net, 26,19 млн просмотров

5. Rbc.ua, 25,30 млн просмотров

6. Obozrevatel.com, 24,05 млн просмотров

7. Nv.ua, 19,95 млн просмотров

8. Censor.net.ua, 18,33 млн просмотров

9. Tsn.ua, 17,10 млн просмотров

10. Gordonua.com, 16,86 млн просмотров

Также эксперты ИМИ сообщают, что в течение 2020 года лидеры, входящие в первую тройку, менялись: в феврале больше всего просмотров было у Obozrevatel.com (32,9 млн), в течение следующих двух месяцев лидировал сайт Rbc.ua (58,2 млн просмотров в марте и 52,1 млн просмотров в апреле). В мае же на первое место вышла «Украинская правда» с показателем просмотров 49 млн и до августа уже не уступала первую позицию.

В ИМИ сравнили свежий рейтинг онлайн-медиа с данными 2018 года. Интересно, что два года назад лидерами были «Обозреватель», «Сегодня» и ТСН. За это время из перечня топа исчезли Facenews.ua, Expres.ua и Hronika.info. Зато появились новые сайты: vgolos.com.ua, Espreso.TV, golos.ua, prm.ua, suspilne.media и antikor.com.ua.

Наибольший прогресс среди топ-50 продемонстрировали Ukranews.com — плюс 24 пункта и Zaxid.net — плюс 17 пунктов. Наибольший регресс у Ictv.ua, который опустился на 36 позиций и у Newsone.ua — минус 24 пункта.

Напомним: ранее стало известно, что в августе в Украине зафиксировали 12 случаев нарушений свободы слова.

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Фото, инфографика: unsplash, ИМИ

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