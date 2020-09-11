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Google запустил платформу для онлайновых ивентов

от Telekritika
От Telekritika 314
Главная Диджитал Google запустил платформу для онлайновых ивентов

Сервис рассчитан на инфлюенсеров.

Хаб экспериментальных проектов Area 120 (принадлежит Google) запустил сервис для проведения ивентов онлайн. Новинка получила название Fundo, передает theverge.com.

Платформа позволяет YouTube-блогерам и другим контентмейкерам проводить онлайн-мероприятия и продавать на них билеты. А именно: организовывать встречи на 30 человек, планировать и анонсировать мероприятия, также предусмотрен календарь, в котором люди смогут найти интересующие их предстоящие ивенты. В свою очередь за данные услуги Fundo берет 20% от выручки от проведенного мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Австралии Google пообещал не показывать прокси и зеркала пиратских сайтов.

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Фото: Unsplash

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