Google запустил платформу для онлайновых ивентов

Хаб экспериментальных проектов Area 120 (принадлежит Google) запустил сервис для проведения ивентов онлайн. Новинка получила название Fundo, передает theverge.com.

Платформа позволяет YouTube-блогерам и другим контентмейкерам проводить онлайн-мероприятия и продавать на них билеты. А именно: организовывать встречи на 30 человек, планировать и анонсировать мероприятия, также предусмотрен календарь, в котором люди смогут найти интересующие их предстоящие ивенты. В свою очередь за данные услуги Fundo берет 20% от выручки от проведенного мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Австралии Google пообещал не показывать прокси и зеркала пиратских сайтов.

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Фото: Unsplash

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