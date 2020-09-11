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«Культурний Проект» обновил сайт и запустил собственное медиа

от Telekritika
От Telekritika 590
Главная Новости «Культурний Проект» обновил сайт и запустил собственное медиа

По случаю 11-летия.

«Культурному Проекту» в 2020 году исполнилось 11 лет. По этому случаю компания запустила новый сайт для дистанционного обучения и онлайн-медиа – «Журнал Культурного Проекту», сообщает пресс-служба.

Новая концепция сайта представляет собой единую образовательную платформу, которая объединяет офлайн-курсы и дистанционное обучение в различных онлайн-форматах – вебинары, видеокурсы и видеолекции. А также такие направления деятельности как корпоративное обучение и культурный туризм.

Относительно медиа, то оно будет исследовать потенциал культур и искусств для личностного развития. Писать о развитии неформального образования как процесса получения новых знаний на протяжении всей жизни. Обо всем, что является важным, актуальным и интересным – выходе новых книг, культурных событиях в Украине и мире, открытии и инновации в сфере образования. Главным редактором журнала стала Мария Хрущак – арт-критик и куратор проектов современного искусства, которая ранее работала шеф-редактором киевского сити-гайда «Афиша», журнала «Украинская культура» и онлайн-издания «Телекритика».

Ранее мы сообщали о том, что украинские школы начинают обучать медиаграмотности.

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Фото: «Культурний Проект»

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