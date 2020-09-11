Бокс-офис: больше экшена и мелодрам

На прошедшей неделе лидер не изменился – «Довод» Нолана спокойно удерживает первую позицию, пополнив кассу на 8 625 356 грн ($312 061). За две недели фильм набрал 27 514 801 грн ($1 004 556). На прошлых неделях ленты на первых местах получали около полутора миллионов гривен за уик-энд, и «Довод» продолжает показывать рекордные результаты. В США за первый уик-энд экшен заработал более $20 млн, аналитики считают, что создатели могут рассчитывать на $500 млн в перспективе.

Помимо «Довода» внушительные результаты показала мелодрама «После. Глава 2». Фильм ворвался в топ с 7 037 110 грн ($254 599). Романтический фильм является экранизацией второй части романа Анны Тодд и продолжением фильма «После», вышедшего год назад. В ленте снялись Дилан Спроус, Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

Третье место у супергеройского фильма «Новые мутанты» о персонажах из одноименного комикса от Marvel. Премьерный уик-энд принес Ане Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Чарли Хитону и другим актерам и создателям 2 888 798 грн ($104 515). В центре повествования пять молодых мутантов, только что получивших свои сверхспособности в секретном месте. Теперь они начинают бороться за свою свободу.

Никак не выйдет из топ-5 анимация «Тролли. Мировой тур», несмотря на то, что новинки потеснили мультфильм со второго места на пятое, «Тролли» довольствуются новоприобретенными деньгами: 591 337 грн ($21 394).

Далее следует комедия «Билл и Тед», которая благодаря нестареющему Киану Ривзу вознеслась на 5 место. «Билл и Тед» – это продолжение фильма 1989 года с тем же Ривзом и Алексом Уинтером. Успех второй части оценили в 457 698 грн ($16 559) за первые выходные.

Вечеринка в Палм Спрингс затянулась, хоть и просела на 50%. Комедия получила дополнительный заработок в 457 698 грн ($16 559).

«Думай как собака» также опустился на две позиции и заработал 167 472 грн ($6 059).

Премьера украинского фильма «Забуті«, на который «Телекритика» писала рецензию, принес создателям 58 283 грн ($2 109). Это один из немногих украинских фильмов, которым удалось войти в топ-10 по сборам за прошедшие пару месяцев. Драма рассказывает историю украиноязычной пары Нины и Юрия, которые проживают на территории самопровозглашенной «ЛНР» и мечтают скорее переехать в Киев.

Закрывают рейтинг два фильма про киллеров. «Киллер по вызову» с 53 445 грн ($1 934) и «Агент Ева» с 52 215 грн ($1 889).

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Фото: Tenet

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