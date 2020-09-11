Неудачный китайский Голливуд: рецензия на фильм «Мулан»

Вместе с киновселенной Marvel одним из самых коммерчески успешных кинопроектов последних лет для компании Disney стал выпуск игровых ремейков собственных классических мультфильмов. Несмотря на обильную критику за покадровое цитирование оригиналов и общую безыдейность, они продолжают делать отличную кассу. Только «Алладин» и «Король лев» на двоих собрали в прокате свыше $2,5 млрд в прошлом году.

Однако хорошо отложенный конвой уже давал сбои: в том же 2019-м «Дамбо» Тима Бертона заработал в кинотеатрах $353 млн при 170 млн. бюджета, а вторая «Малифисента» выступила гораздо слабее первого фильма при сравнимом бюджете. Однако все эти неудачи меркнут на фоне катастрофы «Мулан».

Курс на Восток и немножко на Запад

Еще на ранних этапах работы над фильмом стало известно, что он будет коренным образом отличаться от других перезапусков диснеевской классики. Дело в том, что оригинальный мультфильм 1998 года на родине персонажа был встречен прохладно. Для китайской культуры «Песнь о Мулань» (именно так ее имя транслитерируется с китайского языка) является историей о долге, чести, патриотизме и верности семье. Собственно, первый фильм о девушке-воине вышел еще в 1939 году и был призван поднять боевой дух китайских солдат в войне с японскими захватчиками. Disney же сделал, в первую очередь, высказывание о женщине, желающей проявить себя в патриархальном обществе. Это не понравилось консервативной китайской аудитории.

Второй причиной неприятия стал дракончик Мушу. В мифологии Поднебесной драконы – мудрые, величественные и гордые создания. Поэтому комический спутник главной героини, да еще и названый в честь популярного блюда американских ресторанчиков китайской кухни, тоже вызвал неприятие.

Поскольку Disney сейчас делает большую ставку на огромный китайский рынок, было принято решение отказаться от хвастливого хранителя Мулан (его заменили на безмолвного феникса) и музыкальных номеров, а сам сюжет приблизить к традиционному прочтению легенды. Съемки проходили в Китае, в каст позвали преимущественно китайских или актеров с китайскими корнями, а костюмы, оружие и декорации постарались сделать максимально аутентичными.

Хотя новая «Мулан» явно затачивалась под зрителя Поднебесной, авторы фильма зачем-то решили обыграть в ней актуальные для западного общества тренды. По словам продюсера картины Джейсона Рида, из сюжета специально убрали любовную линию между Мулан и ее командиром, поскольку посчитали ее неуместной в наше время широкого распространения движения #MeToo. Она была в первоисточнике, а в некоторых версиях поэмы роман даже заканчивался свадьбой. В новой экранизации Мулан же имеет любовный интерес к сослуживцу, но изображена эта линия настолько тонкими мазками, что даже непонятно зачем ее вообще понадобилось включать. Были еще попытки обыграть тему феминизма, но получилось это излишне тяжеловесно и однобоко.

Фильм-тофу

Результатом попытки сделать голливудский блокбастер по лекалам «Героя», «Дома летающих кинжалов» и других китайских костюмированных драм жанра уся стало пресное двухчасовое зрелище. Словно тофу, в который забыли добавить приправу или соус.

Новая «Мулан» просто не работает как голливудская сказка для всей семьи. В фильме нет ярких персонажей второго плана (сослуживцы героини мало отличаются от статистов), практически полностью отсутствуют шутки и элементы юмора, как и дух военного приключения. Тяжеловесные рассуждения о чести, долге и истине рискуют усыпить на сеансе в кинотеатре не только ребенка, но и его родителя. Есть немного магии, однако общую картину они не улучшают.

Как околоисторическая эпичная драма «Мулан» работает еще хуже. Слишком поверхностный сценарий усугубляет рваный монтаж. Герои не успевают раскрыться, а повествование скачет от одного события к другому. В фильме всего одна полноценная батальная сцена – маловато для $200 млн. блокбастера. В китайской экранизации 2009 года, снятого при 20-ти кратно меньшем бюджете, их в разы больше и поставлены они гораздо лучше. Небольшие локальные схватки тоже сняты без изюминки. Это не то зрелище, ради которого можно сверху доплатить в IMAX, но и даже в обычном зале.

Даже с феминистическим посылом у «Мулан» все плохо. Зрителю несколько раз подчеркивается, что Мулан исключительная девушка из-за очень сильной ци (энергия жизни). Поэтому непонятно, добилась ли она победы благодаря упорству или все дело в ее благословении с рождения. История антагонистки-ведьмы в этом плане работает гораздо лучше.

Неясно и какими мотивами руководствовался Disney, когда на роль постановщика позвали новозеландского режиссера Ники Каро. Она имеет в своем активе отличные драматические фильмы вроде «Оседлавшего кита», «Северной страны», «Жены смотрителя зоопарка», но ее опыт работы в высокобюджетном кино нулевой. Почему было не позвать специалиста по жанру из Гонконга или КНР? Это и соответствовало бы политике инклюзивности и могло значительно улучшить итоговой результат.

Эрго

Изо всех сил пытаясь понравиться китайскому рынку, Disney забыла про свою основную аудиторию. Она либо встретила в штыки удаление полюбившихся элементов мультипликационной «Мулан», либо была возмущена окружавшими производство ленты политическими скандалами. В итоге ремейк оказался не нужен ни китайскому зрителю (у них в этом году вышел собственный фильм о девушке-воине в двух частях), ни западному. Вполне возможно, Disney специально выложила картину на сервисе Disney+, чтобы хоть как-то сохранить лицо перед неизбежным кассовым провалом.

Любителям оригинала, пожалуй, лучше будет устроить ретроспективу двух частей мультфильма. Поклонникам масштабных драм в азиатском антураже лучше посмотреть, что-то от непосредственно китайских творцов. Например, «Великую стену». Там хоть и тоже бестолковый сюжет, но снято с размахом и есть своя мораль.

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Фото: постер

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