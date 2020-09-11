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АРМА: управляющим УМХ выбрали ООО «1+1 Интернет»

от Telekritika
От Telekritika 733
Главная Новости АРМА: управляющим УМХ выбрали ООО «1+1 Интернет»

Итоги детального рассмотрения предложений участников конкурса.

По итогам детального рассмотрения предложений участников конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга Тендерный комитет АРМА большинством голосов принял решение об избрании победителем конкурса ООО «1+1 Интернет». Об этом сообщается на официальном ресурсе АРМА.

Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в Государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно. Предложения других участников были в несколько раз меньше.

Отдельно следует отметить, что члены Тендерного комитета указали на наличие коллизий в нормах Специального закона об АРМА, УПК Украины и положениях судебного решения, которым активы УМХ передано в управление Агентства, и это существенно усложнило однозначный выбор в пользу кого-либо из участников конкурса.

В подтверждение максимальной объективности, беспристрастности и обоснованности результатов конкурса АРМА обнародует полный текст соответствующего протокола заседания Тендерного комитета по вопросам отбора управляющих.

В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО «1+1 Интернет». Кроме того, в данном случае управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.

Ранее мы сообщали: 1+1 media считает, что вокруг конкурса АРМА ведется нечистая игра. Впоследствии Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) распространило разъяснение о проведении конкурсного отбора руководителя активами УМХ. Его текст «Телекритика» приводит без сокращений.

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Фото: unsplash

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