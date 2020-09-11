АРМА: управляющим УМХ выбрали ООО «1+1 Интернет»

По итогам детального рассмотрения предложений участников конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга Тендерный комитет АРМА большинством голосов принял решение об избрании победителем конкурса ООО «1+1 Интернет». Об этом сообщается на официальном ресурсе АРМА.

Победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в Государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно. Предложения других участников были в несколько раз меньше.

Отдельно следует отметить, что члены Тендерного комитета указали на наличие коллизий в нормах Специального закона об АРМА, УПК Украины и положениях судебного решения, которым активы УМХ передано в управление Агентства, и это существенно усложнило однозначный выбор в пользу кого-либо из участников конкурса.

В подтверждение максимальной объективности, беспристрастности и обоснованности результатов конкурса АРМА обнародует полный текст соответствующего протокола заседания Тендерного комитета по вопросам отбора управляющих.

В дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО «1+1 Интернет». Кроме того, в данном случае управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.

Ранее мы сообщали: 1+1 media считает, что вокруг конкурса АРМА ведется нечистая игра. Впоследствии Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) распространило разъяснение о проведении конкурсного отбора руководителя активами УМХ. Его текст «Телекритика» приводит без сокращений.

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Фото: unsplash

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