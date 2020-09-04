АРМА сделало заявление

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или иных преступлений (АРМА) распространило разъяснение о проведении конкурсного отбора управляющего активами УМХ. Его текст «Телекритика» приводит без сокращений.

«В ответ на публикации относительно повторного конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга, которые распространяются в СМИ, АРМА сообщает:

после объявления повторного конкурсного отбора существенные требования к участникам, в частности квалификационные критерии, не менялись;

во время приема документов от компаний был усовершенствован порядок их представления в АРМА, о чем потенциальным участникам конкурса дополнительно сообщили на официальном веб-сайте Агентства; на момент публикации соответствующего объявления ни один конкурсант не подал документы в АРМА;

на официальном веб-сайте Агентства; на момент публикации соответствующего объявления ни один конкурсант не подал документы в АРМА; требование о необходимости указания в программе управления мероприятий относительно получения согласия владельца корпоративных прав, необходимых для осуществления фактического управления активом, не является новацией повторного конкурса. Это требование предусмотрено ч. 7 ст. 21 Специального закона об АРМА.

АРМА еще раз подчеркивает: конкурсный отбор управляющего активами УМХ проводится в соответствии с законодательством, в соответствии с определенными и обнародованными процедурами и с соблюдением принципов открытости. На официальном веб-сайте АРМА доступна подробная информация о результатах первого конкурса, условия повторного отбора, дополнительные сообщения для участников, а также итоги этапа приема документов с перечнем потенциальных управляющих».

Напомним, на днях медиахолдинг 1+1 media сделал заявление, в котором высказал опасения о том, что округ конкурса АРМА ведется нечистая игра. До этого с заявлением о том, что конкурс должен быть отменен, выступила «Медиа Группа Украина».

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Фото: unsplash

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