«Суспільне» объявило конкурс на должность продюсера «UA: Дніпро»

4 сентября начинается отбор на должность продюсера Днепровского филиала «Суспільного», документы будут принимать до 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.
Конкурс будет проходить в два этапа: сначала департамент кадрового администрирования отберет претендентов по представленным документам, а дальше с ними проведет собеседование конкурсная комиссия, в которую входят члены и председатель правления.
Руководителей региональных филиалов «Суспільного» не назначают, а выбирают путем открытого и независимого конкурса. Участие в конкурсе могут принять все желающие, кто отвечает квалификационным требованиям. Продюсер филиала отвечает за контент, развитие профессиональных навыков региональной команды, офлайновые и онлайн-мероприятия по популяризации бренда общественного вещателя.
По результатам первого открытого конкурса в феврале 2018 года продюсером «UA: Дніпро» стала Оксана Цибуля. 15 июня 2020-го она уволилась по собственному желанию. Сейчас временно исполняет обязанности продюсера Ирина Цибух.
Напомним, летом правление «UA: Суспільне мовлення» по собственному желанию покинул Родион Никоненко.
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