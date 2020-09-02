Вокруг конкурса АРМА ведется нечистая игра – 1+1 media

Медиахолдинг 1+1 media сделал заявление по поводу конкурса АРМА.

«Телекритика» публикует полный текст заявления.

«28 августа 2020 Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) завершило прием документов в рамках повторного конкурса на управление активами Украинского Медиа Холдинга (УМХ). Одним из шести участников, которые участвуют в конкурсе, является ООО «1+1 Интернет», входящее в состав группы 1+1 media.

Группа 1+1 media встревожена ходом второго круга определения победителей конкурса и имеет основания считать, что ведется нечистая игра.

Ключевым отличием нового конкурса от предыдущего стало появление ряда новых требований к участникам и изменение ключевых критериев. Так, из критериев исчезло письменное заверение, что участник не находится под контролем УМХ или его бенефициаров. Более того, появилось требование, чтобы участник получил согласие владельца активов в виде корпоративных прав на управление ими. Таким образом, АРМА официально задекларировала как существенное требование получения согласия у лиц, имеющих непосредственное отношение к владельцу УМХ, а, следовательно, не могут быть нейтральным звеном процесса. Также за неделю до финальной даты подачи документов юристы медиахолдинга обнаружили, что изменились требования к ключевым конкурсным документам, о чем было сообщено дополнительно и что могло стать причиной отклонения заявки как ООО «1+1 Интернет», так и других участников.

По информации источников 1+1 media, такие существенные изменения в правилах конкурсных условий активно лоббируются одним из участников конкурса – ООО «Издательство «Украинский Медиа Дом», которое тесно связано со структурами, что входят в сферу влияния Сергея Курченко.

1+1 media считает это тревожным сигналом, свидетельствующим о непрозрачности повторного конкурса и пассивной роли такого учреждения как АРМА, которая таким образом снимает с себя ответственность по эффективному управлению имуществом, переданным ей в управление государством. 1+1 media, как и ранее, требует обеспечить открытость и прозрачность проведения конкурса и подведения его итогов. В случае решения вопроса в пользу ООО «Издательство «Украинский медиа дом» ООО «1+1 Интернет» будет оспаривать этот результат в суде».

Напомним, ранее группа 1+1 media заявила, что будет участвовать в новом конкурсе на управляющего активов УМХ, но требует обеспечить его открытость, прозрачность и беспристрастность членов комиссии, рассматривающих заявки.

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Фото: 1+1 media

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